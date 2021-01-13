В дагестанском Буйнакске 61 ребенок и 10 взрослых пострадали от неизвестного отравления. Наиболее вероятной причиной власти считают просроченные новогодние подарки. Тем временем число обратившихся за помощью растет с каждым часом. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.– За ночь обратился еще 21 человек, таким образом общее число отравившихся выросло до 71 человека. Среди них 61 – дети, – сообщают в пресс-службе.Ситуацией сразу заинтересовался Следственный комитет, который выдвинул свою версию –низкокачественная вода.– С 9 по 12 января 2021 года в Детскую городскую больницу города Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления. Это повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей. Всем поступившим детям оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – сообщили в СУ СКР по Республике Дагестан.Однако в администрации настаивают на своей версии. Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заявил, что часть детей не прикасалась к воде. А реальной причиной отравления могут оказаться йогурты и фрукты из новогодних подарочных наборов.– Просроченные новогодние подарки – одна из версий. Она появилась совсем не случайно. Родители некоторых детей утверждали, что их чада точно не могли пить воду их городских источников. Однако окончательные выводы будет делать Роспотребнадзор, – заявил Исламудин Нургудаев.Специалисты взяли пробы из всех трех источников воды в городе, ведется проверка обеих версий. Тем временем пострадавших госпитализируют, коечный фонд города позволяет оказать всем необходимую медицинскую помощь.Тем временем Минздрав региона пока рекомендует жителям воздержаться от употребления водопроводной воды.