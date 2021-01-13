Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в шуточной форме описал переговоры с главой своего промоушена. Видео он опубликовал в Instagram.Автор ролика взял отрывок из советской комедии \\"Операция \\"Ы\\" и заменил лица героев. В роли директора торговой базы выступил Дана Уйат. Труса играет менеджер бойца Ризван Магомедов, а Бывалого - Али Абдель-Азиз. Сам Хабиб заменил Балбеса.- Очередной шедевр, - подписал ролик Нурмагомедов.В октябре 2020 года боец из Дагестана провел свой последний бой в UFC. После победы над Джастином Гейджи Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Но глава промоушена хочет вернуть спортсмена и предлагает огромные контракты.- Дэйна Уайт предложит деньги. Соперником меня удивить тяжело. Кого он мне предложит? В январе будут драться Макгрегор и Порье. Обоих я задушил. Я их придушил, что мне с ними выяснить? [...] Да спортивного интереса там нет, они оба сдались мне. Лошадь не бегает, пока осёл не выиграет. Если деньги мне дадут, например, 100 миллионов, вот это уже проблема. Но, повторюсь, спортивного интереса я там уже не вижу, - прокомментировал предложение вернуться Нурмагомедов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХабиб Нурмагомедов – «КП»: Я держусь как можно дальше от политики. Чтобы помогать людям, не обязательно быть депутатомБоец ММА провел пресс-конференцию в Москве, рассказав о своих планах на ближайшее будущее [подробности]Вес Хабиба его враг и друг: зачем Нурмагомедов сбрасывает десятки килограмм перед боем и опять набирает ихАдская сушка бойца уже однажды довела его до больницы [подробности]