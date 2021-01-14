Мать блогера Бэллы Бифовой из Кабардино-Балкарии, подозреваемой в завлечении подписчиков в финансовую пирамиду, в слезах записала видеообращение к обманутым землякам. Фатима Хацукова, тоже замеченная в рекламе пирамиды в Instagram, просит прекратить нападки на их семью. Говорит, что дочь активно сотрудничает со следствием и понесет заслуженное наказание, если окажется действительно виновна. Сейчас блогер находится в СИЗО под стражей.- Прошу, не говорите то, чего не знаете. Не обвиняйте во всем мою дочь. Следствие разберется. Не доводите до суицида, не гнобите, - сказала Хацукова. - Взрослые люди с высшими образованиями вкладывали деньги. Все верили, что это не пирамида. Все хотели обогатиться в нищей республике.Бэлла Бифова с 75 тысячами подписчиков в Instagram стала одной из шести на сегодня задержанных блогеров в Кабардино-Балкарии. Раскручивая пирамиду, она, в том числе хвасталась «доверием» вкладчиков, показывая солидные банковские операции на своем счету. Писала: «Вот что значит доверие: 8,5 млн вложений за полмесяца!». Ее мать с 71 тысячей подписчиков в конце прошлого года выложила ролик, где держит веер из пятитысячных купюр, тоже зазывая пользователей стать «инвесторами».- Ну, вот мои дорогие девчонки. Многие писали мне, когда получите выплаты. Получила! Я рискнула и вложилась! И не раз! – делилась женщина.Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», финансовая пирамида росла с лета 2020 года. Сегодня точно известно, что пострадали жители не только Кабардино-Балкарии, но и других регионов. Однако в республике пирамида достигла самых впечатляющих по России масштабов. В МВД подали заявление больше 600 местных жителей с общей суммой ущерба свыше 200 млн рублей.При этом, как выяснила «КП», в действительности потерпевшими могут оказаться тысячи человек. Со слов консультирующего жертв пирамиды адвоката, люди не обращаются в полицию, опасаясь стать соучастниками. Многие отправляли блогерам не только свои сбережения, но и деньги знакомых и родственников.Кстати, все они «инвестировали», якобы в успешно развивающийся проект по продаже медицинского оборудования или косметики. Вкладчикам обещали до 100% дохода от суммы вклада ежемесячно.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ«Жены высоких начальников потеряли миллионы!»: на Кавказе лопнула крупнейшая финансовая пирамида«Комсомолка» узнала, во что сотни людей вложили свои сбережения (подробнее)