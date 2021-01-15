Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 15 января 2021 года. Говорим о числе заболевших, выздоровевших и умерших от инфекции в каждом районе и городе Ставрополья.1. Ставрополь - 6705 случаев, 6466 выздоровевших, 326 смертей;2. Буденновский район - 2345 случаев, 2253 выздоровевших, 37 смертей;3. Невинномысск - 1885 случаев, 1668 выздоровевших, восемь смертей;4. Георгиевский горокруг - 1759 случаев, 1656 выздоровевших, 31 смерть;5. Шпаковский район - 1654 случая, 1446 выздоровевших, 54 смерти;6. Пятигорск - 1597 случаев, 1551 выздоровевший, 32 смерти;7. Кисловодск - 1543 случая, 1364 выздоровевших, 14 смертей;8. Благодарненский горокруг - 1314 случаев, 1200 выздоровевших, 14 смертей;9. Кочубеевский район - 1213 случаев, 951 выздоровевший, девять смертей;10. Петровский район - 1164 случая, 1058 выздоровевших, 28 смертей;11. Ипатовский горокруг - 1162 случая, 913 выздоровевших, 28 смертей;12. Новоалександровский горокруг - 1108 случаев, 831 выздоровевший, четыре смерти;13. Минераловодский горокруг - 1085 случаев, 1019 выздоровевших, 41 смерть;14. Труновский район - 1053 случая, 847 выздоровевших, 16 смертей;15. Нефтекумский горокруг - 1040 случаев, 890 выздоровевших, 30 смертей;16. Красногвардейский район - 976 случаев, 791 выздоровевший, семь смертей;17. Левокумский район - 975 случаев, 726 выздоровевших, восемь смертей;18. Апанасенковский район - 972 случая, 868 выздоровевших, 20 смертей;19. Ессентуки - 928 случаев, 862 выздоровевших, 26 смертей;20. Изобильненский район - 882 случая, 772 выздоровевших, 12 смертей;21. Предгорный район - 755 случаев, 761 выздоровевший, 10 смертей;22. Александровский район - 754 случая, 704 выздоровевших, шесть смертей;23. Грачевский район - 719 случаев, 656 выздоровевших, девять смертей;24. Железноводск - 693 случая, 598 выздоровевших, 10 смертей;25. Арзгирский район - 676 случаев, 616 выздоровевших, пять смертей;26. Советский горокруг - 671 случай, 576 выздоровевших, две смерти;27. Курский район - 652 случая, 499 выздоровевших, шесть смертей;28. Туркменский район - 627 случаев, 544 выздоровевших, восемь смертей;29. Кировский горокруг - 502 случая, 457 выздоровевших, пять смертей;30. Новоселицкий район - 473 случая, 407 выздоровевших, шесть смертей;31. Степновский район - 344 случая, 276 выздоровевших, три смерти;32. Андроповский район - 239 случаев, 203 выздоровевших, 12 смертей;33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.Согласно информации на утро 15 января, в Ставропольском крае коронавирус нашли у 38471 человека. За сутки заболели 241 житель. От инфекции спасли 34435 зараженных, умерли - 827.