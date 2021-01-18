В Ставрополе умерла заразившаяся коронавирусом заведующая отделением гастроэнтерологии городской больницы №2. Врач высшей категории Татьяна Удовиченко 30 лет проработала в медицине и половину срока — завотделением. Заболела перед Новым годом. На своей страничке в Instagram стала вести «дневник самонаблюдения». Первого января рассказала друзьям и коллегам, что болезнь течет намного тяжелее обычного гриппа.- Это не грипп! Это жесть! - предупреждала медик.Супруг Удовиченко тоже заразился. «Мы живы и опасны!» - писала врач, находясь еще дома. И уже тогда замечала, что болезнь быстро прогрессирует: «Кризис еще не миновал». Всех просила носить защитные маски. «Маски надо менять или стирать, проглаживая утюгом. Иначе — вред, все должно быть разумным», - рекомендовала заведующая. Причем советовала носить ее не только за тем, чтобы не заболеть. Медик подчеркивала, что абсолютно любой может и сам «быть убийцей-разносчиком», перенося коронавирус бессимптомно.- У всех есть мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры. Помогите им выжить в этой биологической войне! - обращалась Удовиченко.До болезни врач вела онлайн-консультации по своему профилю. Подсказывала, какие препараты пить и какая терапия наиболее эффективна. Дистанционно преподавала студентам медицинского университета.Удовиченко выкладывала яркие семейные фото и делилась с подписчиками, среди которых ее ученики, пациенты и коллеги, своими творческими успехами. Заведующая увлекалась живописью.Четвертого января Татьяна Удовиченко выложила снимок с кислородной маской из больничной палаты. Врач дала понять, что ей становится хуже.- Сейчас нет кишечной инфекции и бронхита. Сейчас ковид, и он опасен! - написала она.Эти слова станут последними в ее «дневнике». Коронавирус дал серьезные осложнения, и за жизнь Удовиченко началась борьба. К сожалению, через 10 дней врача не стало. По мнению жителей Ставрополя, это невосполнимая утрата. И тому подтверждение - сотни комментариев на ее странице со словами соболезнования.