В Кабардино-Балкарии из-за высокого риска схода лавин и неблагоприятных погодных условий закрыли курорты «Эльбрус» и «Чегет». Запрещены для перемещений эко-тропы «Чегет-Терскол» и «Терскол-Азау». Туристы прячутся в кафе и гостиницах, снимая на видео мощь смертельно опасной стихии. Ролики комментируют в сети: «Надо бежать!»Спасатели из специальной техники обстреляли 13 лавиноопасных очагов (северный склон горы Чегет, пик Терскол и гора Иткол-баши). Высокий риск возникновения ЧП, комментируют в республиканском МЧС.-Мы провели три принудительных спуска лавин, - рассказали спасатели «КП-Северный Кавказ»Стоит отметить, что на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировали 132 (!) лавинных очага. И самые опасные — в верховьях долины реки Баксан, поляны «Азау», «Чегет» и «Большие нарзаны». Именно там, где сегодня отдыхают сотни туристов. В настоящий момент действуют жесткие ограничения и за пределами зон катания. Нельзя находиться на поляне Нарзанов, на верхней и нижней стоянке автотранспорта, в национальном парке «Приэльрусье» и даже в самом поселке Эльбрус — небезопасно.- Передвижение по участкам автодорог Терскол—Азау, Байдаево—туристическая гостиница «Иткол», 200 метров ниже турбазы «Эльбрус», альплагерь «Адыл—Суу», «Джантуган» осуществлять только на автотранспорте одиночным порядком, - предупреждают в пресс-службе администрации Эльбрусского района. - Запрещено нахождение людей на стоянке автотранспорта на поляне «Чегет», в гостиницах первой линии к конусу Когутайского очага.Власти просят покинуть скотные дворы поселков Терскол. Запрещено показываться на улице того же поселения выше дома №1, а также на хозяйственном дворе Нейтрино.-О режиме работы в последующие дни будет объявлено позже, - комментируют представители курорта «Эльбрус».Режим «Повышенная готовность» действует в течение дня до 18:00 часов. Напомним, что популярный на Северном Кавказе курорт простоял закрытым из-за лавиноопасности 14-16 января. По данным МЧС, неблагоприятная погода продержится до 24 числа.