Видео лавины в Домбае 18 января 2021 года: очевидцы сняли на видео неуправляемые снежные массы, которые сносили домики, туалеты, завалили здания на четвертой канатной очереди. По оперативной информации, под завалами могут находиться от 4 до 12 человек.– На склоне горы Мусса-Ачитара произошел сход лавины По данным из первых уст на четвертой очереди снесло туалет и прокат находящийся по близости, учебный склон завалило. Больше информации пока нет, – пишут очевидцы о произошедшем.Как сообщают источники «КП - Северный Кавказ» происхождение лавины могло быть не естественным. В тот же день в Домбае проводились плановые спуски лавин. Есть вероятность, что снежные массы могли пойти по неожиданной траектории и завалить горнолыжную трассу на склоне горы Масса-Ачитара.Видео лавины в Домбае 18 января 2021 года снимают очевидцы. Люди сообщают, что двоих человек под завалами уже обнаружили. Спасатели МЧС уже приступили к поискам пропавших лыжников.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ\\"Под снегом ищут людей\\": в Домбае на горнолыжную трассу сошла лавинаВ Карачаево-Черкесии сошла лавина на горнолыжную трассу. В районе схода могли находиться от 4 до 12 человек, сообщает источник \\"КП\\" (подробности).