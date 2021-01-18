Сход лавины в Домбае 18 января 2021 года – прямая трансляция с последними обновлениями о событии и подробностями спасательной операции.Экстренное сообщение о происшествии поступило на пульт МЧС в 13:30. Лавина сошла по склону горы Мусса-Ачитара, у подножия которой находится поселок Домбай. Снежные массы зацепили одну из тренировочных горнолыжных трасс. Под завалами может находится от 4 до 12 человек. Шестеро из них уже спасены, также сообщается о первой жертве.МЧС продолжает вести спасательную операцию на месте событий. «Комсомольская правда» следит за развитием ситуации в Домбае.<kp:video id=\\"817340\\"></kp:video>