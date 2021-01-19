Сергей Руденко - обычный работник в супермаркете Невинномысска - прославился в интернете добрыми делами. Он снимает, как оплачивает покупки случайных пенсионеров. В отличие от показушников в сети, благодаря известности парень помог еще большему числу нуждающихся.Зачем он завел блог, сколько тратит на добро и как спас пожилую пару от миллионного долга - об этом Сергей рассказал корреспонденту \\"КП\\".Благотворительностью Сергей занимается уже более 12 лет. Почти столько же болеют его родители. Девять лет назад их признали инвалидами.- Я прочувствовал, как тяжело живется пожилым, и стал помогать им. Но не снимал это. Друзья в один голос твердили: \\"Снимай! Ты же хочешь сделать людей добрей. Они должны тебя увидеть\\". Я подумал, что так действительно надо. И стал изредка публиковать ролики.Сергей оплачивал пожилым клиентам их покупки и бесплатно давал что-то. В одном ролике, к примеру, блогер подарил бабушке 10 пакетиков с кошачьим кормом, упаковку спагетти и печенье. Вышло на 400 рублей. Видео с бабушкой Зоей стало первым популярным роликом Сергея - в общей сложности он набрал более 2 млн просмотров.- Оказалось, что теть Зоя живет в бедности. Благодаря стране, которая меня поддержала, мы купили ей холодильник, одежду, лекарства, еще еды. Вышло где-то на 140 тысяч рублей. До роликов, помню, в месяц тратил на благотворительность от 5 до 10 тысяч рублей. Больше не мог - у меня самого больные родители и свои потребности. Когда пришел отклик, ежемесячная сумма выросла до 100 тысяч рублей. Помогают обыкновенные подписчики. Бизнесмены тоже приносят что-то: курагу, конфеты, вещи, деньги. Предлагал им самим оплачивать покупки стариков - стесняются.Внимание общественности помогло Сергею решать задачи посерьезнее.- У меня в магазине работала 69-летняя техслужащая. Федоровне было очень тяжело, она болела чем-то, да и получала немного. Спустя 1,5 месяца она уволилась из-за здоровья. Когда работала, я слышал, что у нее какой-то долг по микрозайму. По слухам, долг был около 100 тысяч. После ухода она сказала кому-то по секрету, что долг - 300 тысяч. А оказалось, что она и ее муж должны 1,2 млн рублей. На них девять кредитов и займов.Деньги пожилые люди тратили на лечение дочери. Сожитель жестоко избил ее, из-за чего сильно пострадала голова. Поначалу родители тянули выплаты за счет пенсии больного ребенка. Но когда дочка скончалась - платить стало нечем. Посыпались угрозы от коллекторов: \\"убьем, повесим\\"- Я снял сюжет с Федоровной. И ролик заметили. Мне предложил помощь. Сейчас старичками занимается юрист, он оформляет им банкротство. Сама процедура стоит около 400 тысяч рублей, но для них это делают бесплатно. Через полгода они будут свободны от всех долгов.Сейчас у Сергея более 700 тысяч подписчиков в Tik-Tok. Но успешность своего аккаунта блогер измеряет не просмотрами.- Люди пишут мне и говорят, что после моих роликов стали помогать людям. Поняли, как это важно. На душе после таких слов так приятно, я словно нахожусь в своей сказке. Такой отклик значит, что все идет так, как я и хотел: страна берет с меня пример.