Республики Северного Кавказа объединились во спасение ребенка с редким генетическим заболеванием — без преувеличения. Незнакомые между собой жители десятков городов и сел обходят дома и квартиры, собирая деньги на самый дорогой в мире укол годовалому Магомеду Тюбееву из Кабардино-Балкарии. Вот так после акций добровольцы ведут подсчет. На столе сотни купюр от 50 рублей до 5 тысяч.- Небогатый Кавказ отдает все, что может, ради спасения маленькой жизни, - подписали волонтеры видео.Мальчик страдает спинально-мышечной атрофией 1 типа. У Магомеда постепенно атрофируются все мышцы. В один день он рискует разучиться дышать. Его спасение — инъекция препаратом «ZOLGENSMA», что на генном уровне исправляет «поломку», останавливая болезнь и запуская здоровую работу организма. Укол стоит 2,5 млн долларов (160 млн рублей). Стараниями добровольцев и при поддержке неравнодушных, чиновников и различных компаний собрали уже 133,7 млн рублей.О беде в семье Тюбеевых знают едва ли не все на Кавказе. На видео попал момент, как во время благотворительной акции в Карачаево-Черкесии на улице неизвестный сунул в банку 100 тысяч рублей! Он не захотел публичности, отметив, что бог и так все видит.Там же произошел еще один такой случай.- Приехал на грузовой «Газели» парень и закинул небольшую сумму. Потом вернулся и спросил: «Точно Тюбееву собираете?». Мы ответили. Он вытащил «пресс», - показывают пачку денег добровольцы и начинают считать. - Сто тысяч!Вот только этим пользуются мошенники.- По городу ходят цыганки в жилетах с банками без пломб и собирают, якобы Магомеду Тюбееву. Это аферистки! Надо донести до народа, что сбор осуществляют только мужчины в жилетках с банками, на которых стоят пломбы с нумерацией, - подчеркивают добровольцы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтавропольской девочке собрали 160 млн рублей на самый дорогой в мире уколРодителям Ады приходилось судиться с чиновниками, чтобы дочь дожила до этого дня (подробнее)