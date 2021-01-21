Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 21 января

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 21 января 2021 года. Говорим о том, какая ситуация с коронавирусом сложилась в городах и районах региона. Число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

1. Ставрополь - 7032 случая, 6776 выздоровевших, 339 смертей;

2. Буденновский район - 2404 случая, 2295 выздоровевших, 38 смертей;

3. Невинномысск - 2000 случаев, 1767 выздоровевших, восемь смертей;

4. Георгиевский горокруг - 1823 случая, 1695 выздоровевших, 31 смерть;

5. Шпаковский район - 1690 случаев, 1463 выздоровевших, 57 смертей;

6. Пятигорск - 1639 случая, 1614 выздоровевших, 33 смерти;

7. Кисловодск - 1615 случаев, 1384 выздоровевших, 16 смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1353 случая, 1213 выздоровевших, 15 смертей;

9. Кочубеевский район - 1237 случаев, 1091 выздоровевший, девять смертей;

11. Ипатовский горокруг - 1230 случаев, 914 выздоровевших, 32 смертей;

10. Петровский район - 1190 случаев, 1067 выздоровевших, 30 смертей;

12. Новоалександровский горокруг - 1148 случаев, 840 выздоровевших, четыре смерти;

13. Минераловодский горокруг - 1136 случаев, 1088 выздоровевших, 43 смерти;

15. Нефтекумский горокруг - 1072 случая, 910 выздоровевших, 33 смерти;

14. Труновский район - 1062 случая, 853 выздоровевших, 16 смертей;

16. Красногвардейский район - 1021 случай, 865 выздоровевших, девять смертей;

17. Левокумский район - 1034 случая, 734 выздоровевших, восемь смертей;

18. Апанасенковский район - 1002 случая, 932 выздоровевших, 25 смертей;

19. Ессентуки - 940 случаев, 874 выздоровевших, 27 смертей;

20. Изобильненский район - 915 случаев, 794 выздоровевших, 13 смертей;

21. Предгорный район - 762 случая, 800 выздоровевших, 10 смертей;

22. Александровский район - 771 случай, 745 выздоровевших, шесть смертей;

23. Грачевский район - 737 случаев, 696 выздоровевших, девять смертей;

24. Железноводск - 722 случая, 653 выздоровевших, 12 смертей;

26. Советский горокруг - 719 случаев, 603 выздоровевших, две смерти;

25. Арзгирский район - 691 случай, 644 выздоровевших, пять смертей;

27. Курский район - 672 случая, 502 выздоровевших, шесть смертей;

28. Туркменский район - 651 случай, 569 выздоровевших, восемь смертей;

29. Кировский горокруг - 524 случая, 483 выздоровевших, пять смертей;

30. Новоселицкий район - 478 случаев, 427 выздоровевших, шесть смертей;

31. Степновский район - 362 случая, 276 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 253 случая, 220 выздоровевших, 12 смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно сведениям на утро 21 января, в Ставропольском крае коронавирусом болело и болеют 39891 жителей. За сутки инфекцию выявили у 236 человек. Вылечены 35793 пациентов, скончались - 870.