«Природа настолько очистилась»: в Дагестане по городу вместе со сворой собак бегает лев

Лев прибился к стае собак в дагестанском Хасавюрте Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Природа настолько очистилась» – пишут ошарашенные жители дагестанского Хасавюрта, публикуя невероятные кадры. Вечером в понедельник по городу в компании собак прогуливался самый настоящий лев.

Животное свободно прогуливалось по проспектам и автомобильным трассам, вызывая оторопь у очевидцев. Машины останавливались, водители выходили поглазеть на опасное чудо. К счастью, по словам жителей, царь зверей был не голоден, а значит не агрессивен.

– Природа настолько очистилась, что на улицы Хасавюрта вышел лев, – пишут пользователи. – Говорят, сбежал от местного богача. Вроде в городе есть кто-то, кто владеет десятками разных самых экзотических животных и содержит их в своем поместье.

Источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах опроверг эту версию, но только частично. По словам собеседника, лев, а точнее – львица, действительно принадлежит жителю Хасавюрта. Однако она никуда не сбегала – хозяин просто вывел питомца на прогулку, чтобы «показать пацанам».

В пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан подтвердили, что инцидент имел место быть. По факту произошедшего проводится проверка, хозяина животного вызвали в районный отдел.

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