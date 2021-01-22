От АУЕ до мема: почему дагестанскими "абу бандитами" мечтают стать миллионы подростков

Образ "абу бандита". Фрагмент клипа: YouTube-канал "Gazan"

Абу бандитом, как когда-то панком, хочет стать любой тинейджер, кто сидит в TikTok. Юные блогеры копируют стиль дагестанской субкультуры, которая пару лет назад переняла черты АУЕ*. Зрители же с удовольствием смотрят на это - у видео по хэштегу уже более 250 млн просмотров.

"КП" поговорила с основателем тренда и выяснила, кто такой настоящий "Абу бандит".

"ЧИСТО ДАГЕСТАН"

Первый "абу бандит" появился в сети в 2015 году. Им был житель Санкт-Петербурга Надыршах Гадисов, который просто хотел танцевать.

- Сначала я танцевал около зеркала, смотрел, как это выглядит. А потом вышел на улицу, ну и станцевал на камеру. Многие говорят, что это шафл, но я так не думаю. Мне кажется, что это смесь шафл, лезгинки и хардбаса, - говорит Надыршах.

Псевдоним "абу бандит" возник по кличке обезьянки из мультика "Алладин", рассказывал подписчикам Надыршах. В детстве за хулиганский норов взрослые называли его так. А уже в отрочестве это переросло в никнейм в Instagram.

- Мы выгрузили короткие ролики, тогда не разрешены были видео, длиннее 15 секунд. И каким-то чудом это пошло чисто по Дагестану. Пришли подписчики: тогда у меня было больше 50 тысяч. Тренд даже вышел за пределы сети.

Молодежь Дагестана вдруг выросла из черной кожанки и переоделась в красную ветровку. Джинсы - непременно широкие, "американки". Лезгинку немного потеснил "танец свободы", поведение - из-за названия или энергетики - стало более раскованным. За это Надыршаха начали массово критиковать в сети.

- В 2016 я решил уйти, потому что меня старшие в тухуме [род в Дагестане - Прим.] попросили. Они увидели этот хейт, им не понравилась реакция. И я не мог не подчиниться, ведь даже взрослые дали мне такое имя. Да и все говорили мне, что это временно, ничего оно не даст. Один негатив.

СУЕТА СУЕТ

- Аккаунт я продал девочке без никнейма. Просто подписчики. Какой-то тип быстро занял имя и начал вести профиль, как будто это я. Мне пришлось обращаться в администрацию Instagram, чтобы заблокировать профиль. Фото с номером присылал, снимок паспорта. Ну, вроде бы первого фейка заблокировали.

Но самозванцы множились. Встал вопрос, откуда главный "абу бандит". Новоявленные лидеры субкультуры возникали то из Астрахани, то из Москвы, то из какого-нибудь города Дагестана. Отсюда же пошли разночтения у движения: например, некоторые представители стали ассоциировать себя с криминальным миром - в частности, с АУЕ*. Парни в красном "Bosco" постили в сети о понятиях, "жизни в кайф" и мирской суете.

Во ВКонтакте более 400 групп с названием "абу бандит". Там появляются такие вот установки на жизнь

- Про сам танец после ухода "Абу бандита" забыли, - сходятся во мнении администраторы дагестанских пабликов. - "Абушки" стали гопниками в Дагестане, по крайней мере так их воспринимали из-за поведения. У местных нередко были с ними стычки по мелочам.

Маргинальный образ дополнялся культом запрещенных веществ. Среди "абу бандитов" было принято "вкидываться" сначала "шпаком" [насвай - смесь табака и гашеной извести - Прим.], а потом - снюсом.

"МАМА, Я АБУ БАНДИТ"

С появлением TikTok интернет начал искать новые тренды. И дагестанские маргиналы оказались по душе аудитории. Поначалу ограничивались вечными шутками про акцент, но позже пользователи стали саркастически пародировать стиль "абу бандитов" - танцы, манеры, язык.

Язык "абу бандитов" Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Теперь видео с хештэгами очень быстро набирают миллионы просмотров. Так, 14 января число просмотров роликов по самому популярному тэгу "абубандит" было около 227 млн. А через неделю их стало уже более 251 млн.

В конце 2020 года в сеть вернулся и Надыршах.

- Я посмотрел, какую популярность набрал тренд, который я создал. Люди на этом делают деньги. А я уже столько работ сменил, и все это не мое. Решил вернуться. Тем более, мне это разрешили мои старшие родственники.

Как только Надыршах впервые после долгой паузы появился, старые поклонники его узнали. А администраторы крупных пабликов "короновали" в главного "абу бандита".

- За время, пока меня не было, проект исказили реальные гопники, - уверяет Надыршах. - Дикари и бычье спустились с гор и начали беспределить. Но это идет от них, а не от "абу бандитов". Мы просто танцуем.

Тем не менее, у тренда, как и в 2015 году, есть противники. Среди них, например, религиозные блогеры, которые ведут проповеди в сети.

*АУЕ - по решению Верховного суда запрещенная в России организация, аббревиатура которого переводится как "арестантское уголовное единство". Суд считает, что АУЕ - "хорошо структурированное и управляемое молодежное движение экстремистской направленности".

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