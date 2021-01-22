На Кавказе мать утопила сына, заговорившись по телефону

Врачи "Скорой", приехав на вызов, уже констатировали смерть ребенка

В Северной Осетии 33-летняя мать заболталась по телефону, утопив 9-месячного сына. Днем 1 января она пошла купать ребенка вместе с 2-летней дочерью, рассказывают следователи Алагирского отдела. Детей оставила одних в наполняющейся водой ванной, закрыв слив пробкой. Пока горе-мать ходила по дому с сотовым, младший ребенок захлебнулся. Приехавшие на вызов врачи «Скорой» помочь уже не смогли и констатировали смерть.

- Смерть наступила от закрытия просветов дыхательных путей жидкостью, вследствие утопления в воде, - комментируют «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по Северной Осетии.

На женщину завели уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пару лет назад она уже хоронила 10-летнего ребенка, рассказывают соседи, погибшего на пожаре.

Следователи тщательно изучают условия пребывания детей в семье. Расследование уголовного дела продолжается.