В Дагестане двух казначеев поймали на крупном вымогательстве

Сотрудники казначейств вымогали средства у подрядчиков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Дагестане на двух сотрудников казначейства возбудили уголовное дело за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

Администрация Дербента направила документы на перечисление выплат подрядчику. Отдел казначейства должен был отдать фирме 30 млн рублей. Из-за того, что деньги так и не поступили, директор обратился к казначею, который потребовал 200 тысяч за беспрепятственное перевод средств.

- Подозреваемый создал условия, при которых потерпевший вынужден был передать деньги с целью предотвращения вредных для себя последствий. Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы о противоправных действиях казначея, - сказано в сообщении СКР.

Директор фирмы отдал меченные купюры казначею. После чего того задержала полиция. На должностное лицо заведено уголовное дело по статье "Вымогательство в особо крупном размере".

В тот же день в Махачкале задержали другого казначея. За перевод 38 млн рублей должностное лицо требовало 380 тысяч рублей. Его тоже поймали с поличным, против мужчины завели уголовное дело по аналогичной статье.

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