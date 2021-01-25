Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 25 января

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 25 января 2021 года. Первыми делимся актуальной информацией о COVID в городах и районах края. Количество заболевших, вылеченных и скончавшихся - в материале "КП".

1. Ставрополь - 7300 случаев, 7124 выздоровевших, 353 смерти;

2. Буденновский район - 2448 случаев, 2332 выздоровевших, 38 смертей;

3. Невинномысск - 2072 случая, 1927 выздоровевших, восемь смертей;

4. Георгиевский горокруг - 1876 случаев, 1799 выздоровевших, 33 смерти;

5. Шпаковский район - 1725 случаев, 1475 выздоровевших, 58 смертей;

6. Пятигорск - 1688 случаев, 1614 выздоровевших, 33 смерти;

7. Кисловодск - 1668 случаев, 1421 выздоровевший, 16 смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1382 случая, 1253 выздоровевших, 15 смертей;

9. Кочубеевский район - 1278 случаев, 1098 выздоровевших, девять смертей;

10. Ипатовский горокруг - 1283 случай, 915 выздоровевших, 33 смерти;

11. Петровский район - 1212 случаев, 1067 выздоровевших, 30 смертей;

12. Новоалександровский горокруг - 1182 случая, 840 выздоровевших, четыре смерти;

13. Минераловодский горокруг - 1174 случая, 1112 выздоровевших, 43 смерти;

14. Нефтекумский горокруг - 1098 случаев, 981 выздоровевший, 34 смерти;

15. Труновский район - 1099 случаев, 879 выздоровевших, 16 смертей;

16. Красногвардейский район - 1042 случая, 869 выздоровевших, 12 смертей;

17. Левокумский район - 1078 случаев, 737 выздоровевших, восемь смертей;

18. Апанасенковский район - 1036 случаев, 961 выздоровевший, 25 смертей;

19. Ессентуки - 969 случаев, 876 выздоровевших, 27 смертей;

20. Изобильненский район - 945 случаев, 805 выздоровевших, 14 смертей;

21. Предгорный район - 766 случаев, 736 выздоровевших, 10 смертей;

22. Александровский район - 795 случаев, 749 выздоровевших, шесть смертей;

23. Грачевский район - 752 случая, 696 выздоровевших, девять смертей;

24. Железноводск - 753 случая, 721 выздоровевший, 13 смертей;

25. Советский горокруг - 742 случая, 675 выздоровевших, три смерти;

26. Арзгирский район - 695 случаев, 647 выздоровевших, шесть смертей;

27. Курский район - 693 случая, 507 выздоровевших, шесть смертей;

28. Туркменский район - 680 случаев, 569 выздоровевших, восемь смертей;

29. Кировский горокруг - 534 случая, 512 выздоровевших, пять смертей;

30. Новоселицкий район - 485 случаев, 427 выздоровевших, шесть смертей;

31. Степновский район - 372 случая, 276 выздоровевших, четыре смерти;

32. Андроповский район - 262 случая, 225 выздоровевших, 12 смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно повестке на утро 25 января, в Ставропольском крае коронавирусом заболели 41090 человек. За сутки инфекцию выявили у 237 местных жителей. Вылечили 36831 пациент, скончались - 897.