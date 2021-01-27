«Больные плачут»: медик рассказала, как ковид влияет на нервную систему

Видела случаи необъяснимой гибли пациентов, отмечает медсестра Фото: ИВАНОВА Диана

- Говорят, скоро придем к тому, что ковида не будет. Нет! Ничего не меняется. Поток больных прежний, - рассказывает 23-летняя медсестра из COVID-госпиталя в Ставрополе.

Арутюнян Римма учится на 6 курсе лечебного факультета в Ставропольском государственном медицинском университете. В городской больнице № 2 она с марта, а в «красной зоне» — с апреля, когда медучреждение перевели на прием больных коронавирусом. Работает в отделении реаниматологии по двум графикам: либо с 8.00 до 14.00 и с 20.00 до 2.00, либо с 14.00 до 20.00 и с 2.00 до 8.00.

Римма надеется, что скоро больница будет принимать всех пациентов, как это было раньше. Фото: личный архив героя публикации

- Тяжело морально и физически, - продолжает медик. - По шесть часов жаришься в костюме.

В отделении лежат пациенты возрастом от 30 лет, но в основном старше 50. По роду деятельности: директора крупных компаний, подхватившие вирус на заседаниях и корпоративах, простые работяги, завучи колледжей, воспитатели и другие.

- Ковид ужасно влияет на нервную систему. Больные плачут, срываются на нас. Обвиняют в корысти, не верят, что мы искренне сопереживаем, - отмечает Римма. - Очень жаль, когда пациенты умирают на пути к выздоровлению. Конечно, все зависит от возраста пациента и наличия у него хронических заболеваний. Но не все случаи поддаются объяснению.

Особенно Римме запомнилась внезапная смерть молодого пациента с легкой формой ковида.

- Он только температурил, но врачи решили перестраховаться, поэтому госпитализировали. И вдруг ему ни с чего стало хуже. Никто из врачей не успел даже понять, в чем дело. Температура подскочила до сорока. Он начал задыхаться, упала сатурация. Мы увезли его в реанимацию, и через пару дней он скончался. Пришел на своих ногах, а уехал мертвым на каталке. Никаких хронических заболеваний в истории болезни не было. Просто заразился от жены. Супруга и дети, к слову, переболели дома в легкой форме.

Ковид однозначно бьет по слабым местам, уверена медсестра. Инфицированные с гастритом рискуют заработать серьезные проблемы с желудком, больные с артритом — мучаются с костями. И даже переболев в легкой форме, люди сталкиваются с осложнениями.

- Некоторые из коллег узнают о болезни только из тестов, но уже выздоровев, живут с одышкой, - говорит Римма. - Есть те, кто прямо задыхается от минимальной физической нагрузки. Коронавирус непредсказуем. Стоит поберечь себя и близких.