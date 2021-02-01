Ищут пять месяцев: футболист «Ахмата» сбежал из Чечни в Африку

Аблай Мбенг. Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»

Из чеченского клуба «Ахмат» сбежал футболист. Нападающий Аблай Мбенг самовольно покинул команду и уехал в Африку. Представители клуба несколько месяцев не могли найти сенегальца. А теперь грозят санкциями ФИФА и штрафом в 1 миллион евро.

Информацию о побеге Мбенга подтверждают источники, близкие к клубу. Известно, что после последнего матча чемпионата РПЛ с «Краснодаром» руководство поставило сенегальцу ультиматум: из-за лимита на легионеров форварда попросили подыскать себе новый клуб. Вскоре после этого, в августе, пришло известие о смерти отца Мбенга. Футболист спешно собрался и срочно улетел домой.

С тех пор связи с форвардом нет. Представители «Ахмата» не раз пытались выйти на Мбенга и хотя бы поговорить с футболистом – тщетно. В конце января клуб подал жалобу в международную федерацию футбола – ФИФА.

Учитывая, что Мбенг покинул команду и нарушил трудовое соглашение, ему грозят серьезные неприятности. Вплоть до выплаты неустойки в 1 миллион евро.

Отметим, что 28-летний форвард провел в «Ахмате» 5 лет. Однако его выступления оставляли желать лучшего – в последнем розыгрыше РПЛ сенегалец забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16 играх.