Ауф: что это значит и при чем тут мемы и волки

Из-за мемов "ауф" ассоциируют с волками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Ауф" стало излюбленной в сети фразой, которой на улицах выражают огромный спектр эмоций. После глубокого проникновения в культуру слово привязалось к образу волка и стало мемом. Откуда пошла шутка и что она значит - в материале "КП".

Классический мем по тематике "Ауф"

Крылатая фраза впервые появилась в песне рэпера "Нурминский", которая так и называлась - "Ауфф". Молодой человек проповедует, как должна выглядеть жизнь настоящего "гэнгста", или по-русски - бандита. Среди главных постулатов - "жизнь в кайф", дружба до гроба и маргинальный образ жизни, который должен, согласно творчеству, привлекать людей из богатых семей (отсюда образ "дочки мента", влюбляющейся в лирического героя). В песнях для этого романтизируют тюнингованные "Лады" с ксеноновой подсветкой, оружие и мелкое хулиганство: к примеру, громкую музыку в ночное время.

Цитаты из песен Нурминского

Названием композиции описывают состояние, когда все условия проповедуемой жизни соблюдены. По сути, "ауф" синонимично фразам "по кайфу", "очень хорошо", "благодать" и "нега". Выражение поначалу муссировали в соцсетях, но без сатирической усмешки.

Позже "мемоделы" [пользователи, которые ищут поводы для создания забавной картинки - Прим.] заметили, что те, кто пользуется фразой "ауф", стали все чаще ассоциировать себя с волками. Во-первых, это животное - хищник, съедающий слабых. Во-вторых, волки живут стаями, как и "бандиты" в песнях Нурминского. И наконец, "волк не выступает в цирке".

Во многом последний факт позабавил "мемоделов", и они начали тиражировать мемы, где волк произносит мудрую фразу и заканчивает: "Ауф", - подобно Заратустре у Ницше.

По запросу "Ауф" во ВКонтакте вышло более 18 тысяч групп. Все они с разной тематикой: от "пацанских цитат" до мемов и эротики

Затем в сети появился церемониал, как правильно произносить фразу. Сначала надо встать в пафосную позу (ноги на ширине плеч, подбородок вскинут) и поднять указательный палец вверх. А затем уже можно сказать, прокричать или прошептать: "Ауф". Если "бандиты" делают коллективное фото, свободная рука должна держать товарища. Обычно они берут друг друга под руку.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА

Этимология фразы доподлинно не известна. По одной из версий, выражение появилось из фразы, которую выкрикивают при особом эмоциональном подъеме танцоры лезгинки. По другой версии - это выдуманное Нурминским слово. Связи с иностранными языками у "ауф" (немецкий предлог и приставка - auf) нет.

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