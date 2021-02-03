«Ездил на "Мерседесе" и обирал детей»: директор дагестанской школы воровал еду у младшеклассников

Директор школы с пакетами украденных у младшеклассников продуктов

Громкий скандал разразился в Дагестане. Директор школы №3 города Каспийска воровал еду у учеников младших классов. Джафара Агаева поймали с поличным. В багажнике его «Мерседеса» нашли продукты, предназначенные для школьной столовой.

Опозорившегося преподавателя сняли на видео. В пакетах, разложенных в багажнике роскошного Mercedes лежат лук, картошка, мясо, курица, фрукты, соки. В беседе с остановившими его людьми директор признается, что крадет их у воспитанников.

Соцсети поражены: у чиновника был Mercedes и явно не было больших проблем с деньгами, но он предпочитал забирать еду у школьников

– Продукты взял со школы. Второй раз беру, первый еще до Нового года. Давайте не будем?.. Я признаю, что это незаконно. Давайте их просто выкинем и забудем? – говорит Агаев на видеозаписи.

Ролик вызвал бешеный резонанс в соцсетях. Особенно людей поразило, что Агаев «ездил на "Мерседесе" и обирал детей».

Продукты в багажнике "Мерседеса"

Скандал дошел до замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Ведомство разобралось в ситуации и выяснило: в беседе Агаев несколько лукавил. На самом деле директор обворовывал учащихся каждую неделю. При чем продукты закупались по госпрограмме «Развитие образования» и предназначались для готовки обедов младшеклассникам.

Продукты в багажнике "Мерседеса"

– Искренне не понимаю, кем надо быть, чтобы отбирать даже не у кого-то, кто способен как-то за себя постоять, а у маленьких детей, – пишет в соцсетях Дмитрий Глушко. – Извините, но просто зла не хватает! Пользуясь своим положением совершить такое! Именно директор и должен быть самым первым, кто радеет за благополучие ребятишек, а сделал всё до мерзости наоборот.

Продукты в багажнике "Мерседеса"

В Минпросвещения пообещали сделать все, чтобы Агаев больше никогда не вернулся к работе с детьми. Кроме того, директору грозит уголовное наказание по статье «Присвоение или растрата» – до 6 лет лишения свободы.