Тружеников радиозавода «Сигнал» наградили депутат Госдумы и министр промышленности Ставрополья

В церемонии награждения приняла участие Ольга Тимофеева.

В рамках подготовки к празднованию юбилея радиозавода «Сигнал» почетные гости наградили руководство и тружеников. Депутат Ольга Тимофева, представляющая Ставрополье в Госдуме РФ, лично вручила слесарю-сборщику Сергею Герасимову и монтажнику Елене Шмадченко благодарность зампредседателя Государственной Думы Федерального Собрания.

Вручение благодарности от Госдумы РФ.

Тимофеева рассказала, что еще школьницей знала о «Сигнале» как о заводе государственной важности - здесь работали друзья семьи.

- Очень здорово, что с тех пор предприятие продолжает выпускать уникальную продукцию, которая необходима военно-промышленному комплексу России, - заметила она. Больших успехов «Сигнал» достиг и по линии производства гражданской продукции. Это изделия для нужд предприятий нефтегазового комплекса, электротехнические приборы. А в разгар пандемии цеха механической обработки перевели на выпуск комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких. В работу, от которой, без преувеличения, зависят жизни пациентов в больницах, был вовлечен весь коллектив. - Низкий поклон и уважение рабочим, - добавила Ольга Тимофеева на встрече. - Здоровья и сил вам, а заводу - процветания и стабильности!

Посетил предприятие и министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Шульженко. Заместителю генерального директора и главному инженеру Александру Бондаренко он вручил знак отличия «Почетный машиностроитель».

Такого же знака за многолетний добросовестный труд удостоена и Марина Чекмарева, возглавляющая цех силовой электроники. На заводе Марина Викторовна работает с 1989 года.

Марина Чекмарева и Виталий Шульженко.

- Пришла молодым специалистом по распределению, окончив Таганрогский радиоинститут, - рассказала она.

В краевом минпроме «Сигнал» называют промышленным гигантом, в чьем развитии власти всегда заинтересованы. А среди предприятий Юга России ставропольский радиозавод считается успешным и динамично развивающимся. С 1971 года он наработал богатейший опыт и сегодня обладает огромным промышленным потенциалом. Свой полувековой юбилей «Сигнал» отмечает в этом году.