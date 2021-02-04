Дагестанский педофил рассказал о совращении 11-летнего школьника

Насильник увидел мальчика около школы, заманил в машину и начал домогаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилой дагестанец, смешав вино с медицинским спиртом, домогался и совратил 11-летнего мальчика. Страшная история произошла в селе Усиша Акушинскго района республики. После задержания, в участке педофил сознался в содеянном и подробно рассказал о преступлении. «Комсомолка» приводит цитаты из его рассказа.

– 1 февраля 2021 года по работе я ехал в сторону [села] Усиша. По дороге мы взяли с коллегой вино и распивал вместе с ним. Потом еще двоих встретили, спирт добавили. Выпили немножко и потом я поехал в сторону селения Усиша, – рассказывает предполагаемый насильник.

Проезжая мимо школы, мужчина увидел мальчишку. Шестиклассник показался ему привлекательным. Подозреваемый сам – семьянин и имеет детей. Но, несмотря ни на что, он решил совратить мальчика.

– Я попросил его сесть. Он сел. Мы отъехали в край села, где заброшенный дом, – чистосердечно признается в содеянном насильник.

Дальнейший рассказ педофила, попавший на оперативное видео, мы не можем привести из этических соображений. Заметим лишь, что по информации пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан, в его поступках усматривается состав преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера».

– В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан на посту в селе Усиша. В момент задержания подозреваемый, будучи лишенным прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «LADA Kalina». При досмотре автомашины правоохранителями в кармане переднего пассажирского сиденья обнаружено вещество растительного происхождения, похожее на «марихуану», – сообщает пресс-служба полиции региона.

Ставший жертвой насилия мальчик нашел в себе силы рассказать о случившемся родителям. 3 февраля подозреваемый был задержан полицией. Материалы дела переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.