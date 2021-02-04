Брат главы Северной Осетии скончался при загадочных обстоятельствах

На месте работают следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова - Казбек Битаров - скончался. Тело мужчины нашли дома.

Факт смерти подтвердили "КП" в пресс-службе Правительства Северной Осетии. Однако органы власти не могут назвать подробности инцидента без вывода судмедэкспертизы.

- Ужасная новость потрясла сегодня всю Осетию. Никаких слов не подобрать, чтобы выразить соболезнования и сожаление по поводу ухода из жизни Казбека Битарова. Сил и терпения Вячеславу Зелимхановичу и всей семье! - написал также сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев.

Telegram-канал Baza сообщил, что Казбек Битаров покончил с собой. Причину издание не называет.

В декабре 2020 года СМИ сообщали, что мужчина попал в крупную аварию. Битаров на внедорожнике врезался в встречный "ВАЗ". В ДТП погибла семья из четырех человек. Сам мужчина не пострадал.