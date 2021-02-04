Дагестанская порнозвезда Кира Квин: «Хабиб меня не "заказывал", мои слова исказили»

Звезда кино для взрослых Кира Квин сообщила «Комсомолке», что ее слова чудовищно исказили. И она, на самом деле, не говорила о том, что чемпион назначил награду за ее голову. Фото: Владимир Веленгурин / личная страница Киры Квин

Дагестанская звезда кино для взрослых Ада Махачева, более известная под псевдонимом Кира Квин, опровергла слухи о том, что легендарный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов якобы назначил награду за ее голову. Об этом она сообщила корреспонденту «КП - Северный Кавказ».

– Я этого не заявляла! Все перевернули с ног на голову и исказили мои слова. Остановитесь пожалуйста! У меня сейчас просто истерика. Когда приду в себя, сделаю публичное видеообращение по этому поводу, – ответила девушка.

Напомним, в некоторых СМИ и социальных сетях появился фрагмент интервью с зарубежным блогером BirdLaw, в котором девушка якобы заявляет, что Хабиб Нурмагомедов обещал «Мерседес» за ее голову.

Киру Квин возненавидели на малой родине за выбор профессии, связанной с фильмами для взрослых Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После этого блогер сделал нарезку из разрозненных рассказов Ады о преследовании и покушениях на жизнь, как бы связав их по смыслу со словами об известном бойце. Так, например, девушка рассказывала никак не связанную с Хабибом историю о мужчине, выследившем ее в кофейном магазинчике. Он напал на Киру Квин с ножом и даже разрезал верхнюю одежду. Как девушке удалось выжить – загадка. Ведь окончание истории BirdLaw вырезал.

Как рассказывала «Комсомолка», Аду Махачеву открыто ненавидит часть жителей Дагестана. Для воспитанной в традициях ислама девушки непозволительно обнажаться, не говоря уж о съемках в фильмах для взрослых. В социальных сетях региона множество раз звучали призывы расправиться с актрисой. Несколько лет назад в сети даже появлялся ролик с фейковой видеозаписью ее расстрела.

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