Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru

Дагестанская порнозвезда Кира Квин: «Хабиб меня не "заказывал", мои слова исказили»

Актриса взрослого кино развенчала сенсационный слух
Андрей ФАДЕЕВАндрей ФАДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Звезда кино для взрослых Кира Квин сообщила «Комсомолке», что ее слова чудовищно исказили. И она, на самом деле, не говорила о том, что чемпион назначил награду за ее голову. Фото: Владимир Веленгурин / личная страница Киры Квин

Звезда кино для взрослых Кира Квин сообщила «Комсомолке», что ее слова чудовищно исказили. И она, на самом деле, не говорила о том, что чемпион назначил награду за ее голову. Фото: Владимир Веленгурин / личная страница Киры Квин

Дагестанская звезда кино для взрослых Ада Махачева, более известная под псевдонимом Кира Квин, опровергла слухи о том, что легендарный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов якобы назначил награду за ее голову. Об этом она сообщила корреспонденту «КП - Северный Кавказ».

– Я этого не заявляла! Все перевернули с ног на голову и исказили мои слова. Остановитесь пожалуйста! У меня сейчас просто истерика. Когда приду в себя, сделаю публичное видеообращение по этому поводу, – ответила девушка.

Напомним, в некоторых СМИ и социальных сетях появился фрагмент интервью с зарубежным блогером BirdLaw, в котором девушка якобы заявляет, что Хабиб Нурмагомедов обещал «Мерседес» за ее голову.

Киру Квин возненавидели на малой родине за выбор профессии, связанной с фильмами для взрослых

Киру Квин возненавидели на малой родине за выбор профессии, связанной с фильмами для взрослых

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После этого блогер сделал нарезку из разрозненных рассказов Ады о преследовании и покушениях на жизнь, как бы связав их по смыслу со словами об известном бойце. Так, например, девушка рассказывала никак не связанную с Хабибом историю о мужчине, выследившем ее в кофейном магазинчике. Он напал на Киру Квин с ножом и даже разрезал верхнюю одежду. Как девушке удалось выжить – загадка. Ведь окончание истории BirdLaw вырезал.

Как рассказывала «Комсомолка», Аду Махачеву открыто ненавидит часть жителей Дагестана. Для воспитанной в традициях ислама девушки непозволительно обнажаться, не говоря уж о съемках в фильмах для взрослых. В социальных сетях региона множество раз звучали призывы расправиться с актрисой. Несколько лет назад в сети даже появлялся ролик с фейковой видеозаписью ее расстрела.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Девушка сбежала из Дагестана в Европу, чтобы стать порнозвездой

Очередной скандал 18+ произошел на Северном Кавказе. Еще не утихли страсти вокруг дагестанской модели Амины Даги, снимавшейся в откровенной рекламе нижнего белья; свежа еще память о травле конкурсанток «Мисс Россия» от КБР, Северной Осетии и Дагестана; не поставлена точка в судебном разбирательстве балерины Анастасии Волочковой с осетинским бизнесменом, распространившим интимные снимки танцовщицы, как всплыла новая история (подробности).

ЧППроисшествия: ЧП