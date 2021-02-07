Врио главы Дагестана Меликов взял на контроль расследование убийства экс-главы села Новокули

Сергей Меликов. Фото: пресс-служба Росгвардии

Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование резонансного уголовного дела, возбужденного после убийства бывшего главы села Новокули в отделе полиции.

Известно, что Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании этого дела.

Напомним, 7 февраля против двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по статье: «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР России.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 февраля 2021 года, около 20:00, в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала.

Двое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Дагестан из-за ранее возникших неприязненных отношений несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в 34-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. По словам родственников усопшего, злоумышленники выстрелили более 30 раз в жертву.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что погибшим оказался экс-глава села Новокули Абакар Капланов. Подозреваемых в убийстве задержали, сейчас они находятся под стражей.

Известно, что село Новокули - административный центр Новокулинского сельского поселения Дагестана. Село расположено в 8 километрах к югу от города Хасавюрт на берегу реки Ярык-су.

Что касается убитого экс-главы поселения, то известно, что он родился 3 марта 1986 года. Судя по записям на его личной странице в соцсети, Абакар не был актиыным пользователем. В основном, посты на его странице оставляли приехавшие в родное село друзья. Вот, например, одна из записей:

Фото: личная страница в соцсети героя публикации

- Приехал сегодня в село Новокули к своему близкому другу и брату Абакару Капланову. У него своя конюшня. Все самые красивые лошади и лучшие породы лошадей у него. БаркаАллах, брат за все! – пишет Абдулкерим Айгунов.

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