«Отцу солгали о моей смерти»: в Северной Осетии девушка узнала, что ухажер — ее родной брат

Диана и Казбек не могли в такое поверить

Этой зимой 24-летнюю Диану Газзаеву свела с 26-летним Казбеком Тедеевым знакомая на новой работе. Диану удочерили в 1998 году. Она попала в приемную семью из дома малютки Владикавказа в возрасте двух лет, ничего не зная о своем прошлом, кроме оставленного биологической матерью имени — Нателла Валерьевна Тедешвили. О том, что приемная, она узнала в 6 классе. Достаточно повзрослев, уже стала искать родителей и других кровных родственников.

Девушка живет и работает во Владикавказе

- Коллега разглядела во мне потенциальную невесту своего брата Казбека, решила меня засватать. Я отказалась, потому что их мама носит такую же фамилию, как у меня — Газзаева. А у нас на Кавказе, как известно, в таком случае о романтических отношениях и говорить запрещено. Но коллега меня успокоила, сказала, что Казбек — ее сводный брат и фамилия у него на самом деле другая. Он оказался симпатичным, общительным и очень трудолюбивым юношей. В общем, сразу мне понравился. Я ему, кстати, тоже.

Чтобы узнать больше о молодом человеке, Диана попросила его рассказать о своей семье. Он признался, что биологические родители давно не живут вместе, а растили его бабушка с дедом. От дяди, младшего брата отца, он в 19 лет узнал, что есть у него родная сестра на два года младше - Нателла Валерьевна, которую он никогда не видел. Ее сбежавшая из семьи мать оставила в детдоме Владикавказа, а когда отец пытался найти дочь там, то ему сказали, что девочка умерла.

- Когда я это услышала от Казбека, меня начало трясти, - вспоминает Диана. - Я быстро рассказала обо всем маме и попросила у нее свидетельство об удочерении. Там написано: «Тедешвили Нателла Валерьевна, родилась 20 июня 1996 года в городе Владикавказ». Я показала документ Казбеку, у него случился шок. Он показал свидетельство отцу, тот просто потерял дар речи. Позже наше стопроцентное родство подтвердил ДНК-тест.

Выяснилось еще, что Тедешвили — фамилия отца, и родная мать Дианы, оставляя ее в детдоме Владикавказа, специально указала фамилию и отчество отца, чтобы он ее нашел и забрал.

Девушка безмерно любит приемную семью

- Зачем отцу солгали о моей смерти, навсегда останется загадкой, - продолжает Диана. - Та самая медсестра, как рассказали ее коллеги, умерла несколько лет назад в страшных муках от рака.

Приемных родителей Диана безмерно любит. Жаль, растивший ее отец скончался, когда девочке было всего четыре.

- Близкие всегда подшучивали, что я по выходкам на него похожа. Наверное, поэтому еще до 12 лет я не сомневалась в родстве. А вот родной отец, что неприятно, встреч со мной не ищет. Только отговорки находит: «морально не готов», «дай время прийти в себя», - вздыхает девушка. - Но я счастлива, что у меня есть Казбек. Кстати, я не грустила, что мы оказались родными. Мужчин полно, а брат — один. Казбек тоже плакал от счастья. Хотя если бы я вышла за него замуж, конечно, это была бы катастрофа.