Масочный режим в Чечне отменен Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о снятии масочного режима в Чечне. Кроме того, сняты все ограничения по передвижению через границы республики. Решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Такое решение было принято 10 февраля на заседании республиканского Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Отметим, что жителям все еще рекомендуют соблюдать максимальную осторожность. Не переболевшим Кадыров и вовсе порекомендовал продолжить носить средства индивидуальной защиты.

– Друзья! Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса, – написал Рамзан Кадыров в соцсетях.

По словам главы Чечни, главным поводом для принятия такого решения стало существенное улучшение эпидемиологической ситуации в регионе.

– Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковид. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний. Я хочу поблагодарить население республики, которое поддержало все наши ограничительные меры и неукоснительно их соблюдало. Благодарен также нашим медикам за высокий профессионализм и верность профессии, – резюмировал Кадыров.

Отмена масочного режима в Чечне стала серьезной новостью и на федеральном уровне. Республика стала лишь вторым регионом, принявшим такое решение. НапомниМ, что 9 февраля о снятии масочного режима объявило руководство Удмуртии.