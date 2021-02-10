Анна Попова - про отмену масочного режима в Чечне: «Нужно носить маски»

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после отмены масочного режима в Чечне и Удмуртии напомнила, что во всех общественных местах России, без исключения, он все равно продолжает действовать. Никто не снимает ограничение, даже несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом. И говорить о скорой победе над вирусом, считает Попова, можно только при «неукоснительном соблюдении обязательных мер».

- Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так, — сказала главный государственный санитарный врач в эфире телеканала «Россия 1». - Каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев — это много.

Во вторник, 9 февраля, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 числа масочный режим в республике станет носить рекомендательный характер. И добавил, что уже с 10 февраля снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров и прочих культурно-досуговых учреждений. Разрешили в Удмуртии приглашать больше гостей на торжественную регистрацию и проводить спортивные мероприятия для зрителей всех возрастов, за исключением пожилых.

В среду, 10 февраля, Рамзан Кадыров тоже заявил о прекращении действия обязательного масочного режима в республике, объяснив это благоприятной эпидемиологической обстановкой. Но вместе с этим настоятельно порекомендовал носить защитные маски в общественных местах тем, кто находится в группе риска и еще не переболел ковидом.

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