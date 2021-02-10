Радиоактивные отходы, как способ наживы: на Кавказе экс-министра будут судить за невыполненный госконтракт на 406 млн рублей

Чермена Мамиева обвиняют в превышении должностных полномочий

Уголовное дело против бывшего министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева передали в суд. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в республиканской прокуратуре, он обвиняется в превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий (пункт «в» часть 3 статья 286 УК РФ).

Дело завели в минувшем году на действующего тогда главу Минприроды на основании материалов совместной проверки прокуратуры и ФСБ. В органах установлено, что в мае 2019 года министерство и коммерческая фирма заключили государственный контракт на 405,9 млн рублей. Деньги пошли в счет исполнения национального проекта «Экология». Компания по договору обязалась ликвидировать негативное воздействие на окружающую среду Унальского хвостохранилища.

Подрядчик, взявшийся утилизировать отходы I - II классов опасности, не имел специальной лицензии. И экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом. Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев обо всем знал, но принял работы, как в полном объеме выполненные. Обещанные деньги фирма получила, хотя обязательства соглашения не выполнила. Бюджету, наравне с экологией, был нанесен значительный ущерб.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный суд Владикавказа для рассмотрения по существу, - сказали в прокуратуре Северной Осетии.