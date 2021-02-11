Что стало с исполнителем хита нулевых «Черные глаза, вспоминаю — умираю»

Фото из личного архива героя публикации

В начале 2000-х почти на каждой радиостанции крутили хит «Черные глаза». Затем эту композицию с охотой включали на свадьбах и других торжествах. А когда у молодежи 2004-2006 стали появляться мобильные, поддерживающие Bluetooth и другие беспроводные соединения, то на звонках было модно «ставить» композицию «Черные глаза».

Мало кто знал, что за приятным голосом скрывается 14-летний адыгейский парень Айдамир Мугу. Школьник написал эту песню для родни, чтобы спеть на семейном празднике. Но она так полюбилась россиянам, что родители парни дали добро на студийную запись.

Песня сначала стала хитом сначала в Майкопе, а потом и на территории стран бывшего СНГ. А уже в 2006 году Айдамир выпустил альбом с названием «Черные глаза». Исполнитель знаменитой песни родился 16 апреля 1990 года в городе Майкоп, республика Адыгея.

По национальности Айдамир – адыгеец. После окончания школы парень поступил в ГИТИС на актерский факультет, мастерская Алексея Шейнина.

Во время учебы участвовал в различных телешоу, таких как «Званый ужин», «Пусть говорят» и «Уральские пельмени». Известно, что после окончания ГИТИСа он стал заниматься продвижением сольной карьеры и записью нового альбома.

Фото из личного архива героя публикации

Сейчас исполнителю хита «Черные глаза» 30 лет, он женат на кавказской красавице и вместе они воспитывают дочь. Айдамир по-прежнему занимается музыкой, выступаюет на торжествах, концертах, участвует в телевизионных программах.

Фото из личного архива героя публикации

Под его знаменитую песню до сих пор с удовольствием отплясывают гости не только кавказской свадьбы. У музыканта были и другие хиты: «Княжна», «Любимая моя», «Капризная», но, даже они не получили такую известность, как «Черные глаза».

Фото из личного архива героя публикации

- 2020 был тяжелым даже очень. У меня появилось много седых волос ,я потерял близкого человека, набрал лишний вес, но если опустить руки ,будет ещё хуже ! Собираемся духом и начинаем идти к новым целям и новым свершениям! Всем мира, берегите близких, - написал Мугу на своей странице в соцсети.