Во Владикавказе произошел взрыв в трехэтажном торговом центре

Фото с места событий Фото: Архив КП

Инцидент произошел в 07:24, 12 февраля, на улице Гагкаева во Владикавказе Северной Осетии. Там из-за взрыва обрушилось трехэтажное здание торгового центра.

По предварительной информации, под завалами может находиться один человек. Пострадавшим мог оказался охранник здания.

Как сообщили очевидцы происшествия, здание сложилось, как карточный домик. Предварительной причиной происшествия назван взрыв газовоздушной смеси.

Сейчас устанавливаются подробности инцидента. На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы.

Тем временем очевидцы поделились с «КП-Северный Кавказ» информацией о случившемся:

- Рухнуло так, что осколки по всей территории. Соседние дома так не от одного землетрясения не трясло;

- Живу через дорогу, был громкий мощный взрыв. На 40-50 метров тяжелые тележки и прочее железо разлетелось, - сообщает другой житель Владикавказа.

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Как сообщили очевидцы происшествия, здание сложилось, как карточный домик (подробнее)