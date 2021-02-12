На месте взрыва во Владикавказе спасатели нашли человека

Фото: скриншот видео с места событий

Спасатели нашли на месте произошедшего взрыва во Владикавказе одного человека. Как сообщил вице-премьер Ирбек Томаев, этот мужчина не пострадал. Сейчас с ним беседуют сотрудники правоохранительных органов.

По словам заместителя председателя республиканского правительства, специалисты указывают на то, что характер взрыва говорит об утечке газа. Сейчас продолжается расчистка завалов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент произошел в 07:24, 12 февраля, на улице Гагкаева во Владикавказе Северной Осетии. Там из-за взрыва обрушилось трехэтажное здание торгового центра.

По предварительной информации, под завалами мог находиться один человек. Пострадавшим мог оказался охранник здания. Как сообщили очевидцы происшествия, здание сложилось, как карточный домик.

Тем временем очевидцы поделились с «КП-Северный Кавказ» информацией о случившемся:

- Рухнуло так, что осколки по всей территории. Соседние дома так не от одного землетрясения не трясло;

- Живу через дорогу, был громкий мощный взрыв. На 40-50 метров тяжелые тележки и прочее железо разлетелось, - сообщает другой житель Владикавказа.