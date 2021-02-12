«Как-то выполз»: во Владикавказе охранник взорвавшегося магазина рассказал о чудесном спасении

Мужчина не пострадал
Чудом уцелевший во взорвавшемся магазине Владикавказа охранник рассказал о случившемся.
Сразу уточним, в настоящий момент власти называют его единственным, кто оказался под завалами.
- Ночью работал в этом здании. Под утро заснул, а потом от взрыва проснулся, - говорит мужчина на фоне разрушенного здания, где еще работают спасатели. - Как-то выполз оттуда. У соседей спросил время, было половина восьмого. Состояние нормальное. Врачи осмотрели меня.
- Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва, - добавляет заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев. - Обнаружен один человек, он не пострадал, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Характер взрыва, утверждают специалисты, говорит об утечке газа.
Мощный взрыв прогремел на северо-западной окраине города, на улице Алихана Гаткаева. Здание, где располагался супермаркет и кабинет стоматологии, сложился как карточный домик.
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По предварительной информации, под завалами может находиться один человек (подробнее)