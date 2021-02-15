Коронавирус в Ставропольском крае: актуальные данные на 15 февраля. \\"КП\\" публикует свежую статистику по заболевшим COVID-19 в регионе.1. Ставрополь - 8187 случаев;2. Буденновский район - 2618 случаев;3. Невинномысск - 2273 случая;4. Георгиевский горокруг - 2178 случаев;5. Шпаковский район - 1932 случая;6. Пятигорск - 1895 случаев;7. Кисловодск - 1823 случая;8. Благодарненский горокруг - 1510 случаев;9. Ипатовский горокруг - 1464 случая;10. Кочубеевский район - 1414 случаев;11. Петровский район - 1329 случаев;12. Новоалександровский горокруг - 1337 случаев;13. Минераловодский горокруг - 1349 случаев;14. Труновский район - 1195 случаев;15. Левокумский район - 1163 случая;16. Нефтекумский горокруг - 1172 случая;17. Красногвардейский район - 1107 случаев;18. Апанасенковский район - 1088 случаев;19. Изобильненский район - 1054 случая;20. Ессентуки - 1086 случаев;21. Александровский район - 876 случаев;22. Советский горокруг - 848 случаев;23. Предгорный район - 832 случая;24. Железноводск - 856 случаев;25. Грачевский район - 816 случаев;26. Курский район - 754 случая;27. Арзгирский район - 768 случаев;28. Туркменский район - 751 случай;29. Кировский горокруг - 575 случаев;30. Новоселицкий район - 526 случаев;31. Степновский район - 418 случаев;32. Андроповский район - 344 случая;33. Лермонтов - шесть случаев.СТАСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕПо состоянию на 15 февраля:- заболели 45544 (+195);- вылечили 41065 (+103);- умерли 1005 (+6).