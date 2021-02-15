Звезда российского MMA Магомед Исмаилов попал в ДТП на улицах Москвы. Спортсмен разбил новенький BMW X7 и собственную голову. К счастью, без серьезных последствий.Как рассказал боец, он зазевался во время поездки по Москве. Водитель ехавшей впереди машины такси решил притормозить, чтобы пропустить пешехода. А боец не успел среагировать и протаранил попутку.– Непонятка получилась, короче. Передо мной останавливается машина. Пешеход еще не зашел на пешеходный переход. Он, как бы, культурный и вежливый человек, по всей видимости – резко затормозил. Я думал, он проедет. А я чуть-чуть, походу, зевнул в этот момент, – признается Исмаилов.Удар получился очень сильным, но не фатальным. Бойца бросило на руль и ударило головой о ветровое стекло. Исмаилов получил двойное рассечение, но сумел придти в себя и даже извиниться перед водителем пострадавшего такси.– Угрозы для жизни нет. Что бы ни случилось – не расстраиваемся. Ситуация такая: две новые сечки на голове, я украшен, как бы. В следующем бою буду более грозным. Будет такое чисто психологическое давление, – шутит дагестанский боец.Отметим, что разбитую машину Исмаилов приобрел совсем недавно – лишь в июле 2020 года. Боец не стесняясь рассказал, что приобрел ее на заработанные потом и кровью деньги. В максимальной комплектации такая машина стоит порядка 11,2 миллионов рублей.Напомним, что в конце декабря 2020 года Магомед Исмаилов стал участником громкого скандала и потасовки. 24 числа, во время турнира АМС Fight Nights Владимир Минеев выскочил в октагон и вызвал Магу на поединок, обвинив его в трусости. Дагестанец вышел на ринг, но разговора не вышло – после нескольких оскорблений спортсмены бросились друг на друга. В результате оппонентов и высыпавших «помогать» фанатов пришлось разнимать полиции.КСТАТИЭто просто бизнес: зачем бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую дракуВ российском ММА снова скандал и драка. Во время турнира АМС Fight Nights после одного из боев в клетку зашел известный боец ММА Владимир Минеев. Он отобрал у одного из спортсменов микрофон и вызвал на бой своего давнего соперника Магомеда Исмаилова. Тот тут же появился рядом с Минеевым, и началась потасовка. В клетку стали прыгать другие зрители, прибежал ОМОН и все вместе растащили двух бойцов. Шок! Скандал! И ужас! Но есть версия, что все это часть одного шоу. А драка – это способ поднять интерес и цену долгожданного боя Минеев – Исмаилов (подробности).