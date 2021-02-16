Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал чемпионата Australian Open

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Теннисист Аслан Карацев из России — 114-я ракета мира, сенсационно пробился в полуфинал открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале Australian Open во вторник, 16 февраля, за 2 часа 32 минуты в четырех сетах он обыграл Григора Димитрова со счетом 2/6, 6/4, 6/1 и 6/2.

- Аслан стал первым полуфиналистом! Своего соперника в борьбе за выход в финал «Большого шлема» он узнает сегодня. Новак Джокович и Александр Зверев разыграют путевку в 1/2, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в Федерации тенниса России.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Карацев — теннисист родом из Владикавказа, впервые попал в основную сетку турнира «Большого шлема», поразив спортивных аналитиков. Почти 10 лет Аслан играл на уровне челенджеров (Челленджер — турниры Младшей серии АТР для хороших начинающих игроков и крепких средняков). А теперь он выбивает из крупнейшего турнира «Большого шлема» всемирно известных теннисистов.

Дебютант Карацев обыграл 9-ю ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана и 21-ю ракетку планеты — канадца Феликса Оже-Альяссима. Сегодня, в четвертьфинале, он разгромил 18-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Димитров, надо сказать, до этого победил австрийца Доминика Тим — человека из топ-3.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Футбольный клуб «Алания» требует от властей Владикавказа переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева, о чем написали у себя в соцсетях. Улица находится в Иристонском муниципальном округе между Мордовцева и Павленко. Ее так назвали в память болгарского коммунистического и общественного деятеля Георгия Димитрова.