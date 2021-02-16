Биография Аслана Карацева: что известно о российской сенсации "Большого Шлема"

Аслан Карацев. Фото: karatsev93

Уроженец Владикавказа Аслан Карацев стал сенсацией "Большого Шлема". 27-летний теннисист впервые вышел в такой крупный турнир и выиграл именитых соперников. А титулованные соотечественники - Андрей Рублев и Даниил Медведев - называет его "секретом команды". Биография Аслана Карацева - в статье "КП".

Аслан Карацев. Фото: karatsev93

Родился Аслан Карацев во Владикавказе в 1993 году. В пять лет переехал вместе с семьей в Израиль и в 14 лет вернулся в Россию из-за отсутствия финансирования. До своего отъезда успел выиграть юношеский чемпионат страны.

В 2013 году Аслан Карацев впервые выступает для основной сетки турнира серии ATP [мировой рейтинг в теннисе - Прим.]. На Открытом чемпионате Санкт-Петербурга его обыгрывает 20-я ракетка мира, россиянин Михаил Южный. 2014 год закончил на 218-м месте мирового одиночного рейтинга.

В 2015 году Карацев участвует в летней Универсиаде в Кванджу, где выиграл серебро в одиночном разряде и бронзу в парном вместе с Вероникой Кудерметовой. На Кубке Кремля взял реванш у Михаила Южного, но выбыл из турнира на втором этапе.

Аслан Карацев в 2015 году на Универсиаде. Фото: karatsev.ru

С 2016 года уроженец Северной Осетии не играл для турнира турнира серии ATP и вернулся только в 2020. В октябре на Открытом чемпионате Санкт-Петербурга обыграл американца Тенниса Сандгрена. Это вторая победа Карацева для рейтинга и первая - над соперником из топ-50.

В 2021 году впервые проходит в основную сетку турнира «Большого шлема». И становится сенсацией, не отдав Джанлуке Маджере (96 ракетка мира в рейтинге ATP), белорусу Егору Герасимову (78 ракетка) и Диего Шварцману (девятая ракетка мира) ни одного сета. Затем он обыгрывает канадца Феликса Оже-Альяссима (21 ракетка) и Григора Димитрова (19 ракетка) и выходит в полуфинал. На момент турнира он занимает 113 место в рейтинге ATP. За финал Карацев поборется либо с Новаком Джоковичем, либо с Александром Зверевым.

За победу над Димитровым футбольный клуб "Алания" хочет, чтобы улицу во Владикавказе назвали в честь теннисиста.

- Требуем от администрации Владикавказа переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева! - в шутку написали представители клуба в Twitter.