Что может быть светлее, лучезарнее и искреннее детской улыбки? Что может быть важнее радости ребенка для счастливых родителей? Мы от всей души благодарим вас, дорогие читатели, за готовность поделиться с нами этими чудесными моментами с нами. За блистательные фотографии и участие в нашем фотоконкурсе.Сегодня мы подводим итоги. Итак, первое место благодаря активной поддержке наших читателей заняла голубоглазая трехлетняя красавица Есения Маяцкая из Ставрополя! Девочка набрала 2032 голоса, почти вдвое обойдя ближайших преследователей!Есения Маяцкая получает главный приз нашего конкурса – сертификат ставропольской стоматологии «Центр 7» на сумму 10 000 рублей! Обслуживаться красавица будет у нашего партнера, стоматолога Татьяны Дьяченко!Второе место с блистательным результатом в 1299 голосов занимает четырехлетняя Алексинья Рогова! Очаровательная и веселая участница получает сертификат ставропольской стоматологии «Центр 7» на сумму 5 000 рублей!И бронза нашего пьедестала заслуженно отдана шестилетнему Игорю Бакулину из Ставрополя! Мальчик набрал 968 голосов и стал обладателем третьего приза от стоматологии «Центр 7» – сертификата на сумму 3 000 рублей!Торжественное награждение победителей конкурса прошло в офисе «Комсомольской правды» на Северном Кавказе. Ребята получили неожиданные и приятные подарки от «Комсомольской правды» и успели пообщаться со стоматологом Татьяной Дьяченко, которая лично вручила победителям призы от стоматологии «Центр 7». А родители лишний раз убедились, что красота улыбки их чудесных детей оказалась в надежных руках!Напомним, что генеральным партнером фотоконкурса «Детская улыбка» стала сеть стоматологических «Центр 7» в Ставрополе и врач-терапевт, детский стоматолог Татьяна Дяченко.«Центр 7» – сеть клиник наших партнеров в Ставрополе, объединившая лучших врачей, профессиональных стоматологов высшей категории. «Центр 7» предоставляет широчайший спектр услуг: лечение и имплантация зубов, протезирование на основе передовой технологии «All-on-4», ортопедическое протезирование, исправление прикуса, лечение детей в ЗАКС и под наркозом, хирургия, парадонтология, лечение взрослых с использованием CAD/CAM технологий (фрезеровка коронок, 3D печать, цифровая диагностика), услуги по лечению зубов под микроскопом, а также эстетическая стоматология.Детский стоматолог Татьяна Дьяченко – специалист клиники со стажем более 9 лет, специализирующийся на детской стоматологии. Высочайший профессионализм врач сочетает с чуткостью и заботой о своих маленьких пациентах.В работе Татьяна использует самые современные и эффективные способы лечения, устраняя болезни с минимальным вмешательством. Стоматолог дает мастер-классы молодым врачам, а также делится с клиентами своими обширными познаниями в популярном личном блоге.Получить бесплатную консультацию вы можете по телефону 8 (8652) 57-22-67 или в самой клинике по адресу ул. Пирогова, 96.КОНКУРС «ДЕТСКАЯ УЛЫБКА»Каждый из нас любит погружаться в семейные альбомы. Перелистывая их, мы переносимся в самое счастливое время – наше детство. Пересматривая старые снимки, мы жалеем лишь об одном – что так мало фотографировались 20 или 30 лет назад (подробности, фото участников).