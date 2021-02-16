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«Ночуют в горах, жарят бургеры под Бештау»: как адыгеец из Иордании и дагестанка из Пятигорска взорвали сеть вкусными видео

Путешественники превращают из приготовления обычного завтрака на природе целое гастрошоу
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото из личного архива герои публикации

Фото из личного архива герои публикации

В разгар пандемии, весной 2020 года, сеть взорвал ролик, на котором парень лежит в гамаке, прикрепленном на дереве. Причем, молодой человек привязал его на уровне третьего этажа многоэтажки, где он и проживал.

Героем видео оказался студент одного из вузов Пятигорска, приехавший из Иордании. Позже жители Ставрополья с восторгом обсуждали его «вкусные» фото и видео в Инстаграме.

Вот иностранный студент на склоне холодного Машука готовит арабское блюдо из Иордании под названием: Гльая. А на другом – он вместе с миловидной девушкой заваривает в пятигорском лесу чай из горных трав и готовит английский завтрак на костре.

Личная страница героя публикации в соцсети

Личная страница героя публикации в соцсети

«КП-Северный Кавказ» нашла героиню нашумевших видео. Ее зовут Диана, она в 15 лет переехала из Дагестана в Пятигорск и стала путешествовать по Северному Кавказу. Во время одного из таких путешествий по горе Бештау она познакомилась с Абдуллой. Вместе они стали снимать свои приключения и делиться ими в блоге.

У друзей-путешественников есть важное условие, создавать праздник не только для себя, но и для окружающих

У друзей-путешественников есть важное условие, создавать праздник не только для себя, но и для окружающих

- Абдулла – этнический адыгеец, чьи предки когда-то уехали жить в Иорданию. А он решил вернуться на родные земли, поступил в вуз и сейчас осваивает профессию стоматолога. Абдулла очень любит горы, он знает все о своих корнях, традиции и обычаи многих народов. Так уж получилось, что мы оба любим пятигорскую гору Бештау. Когда я долго не поднимаюсь туда, то начинаю скучать. Однажды я поднималась туда, а он в это время занимался скалолазанием. Так и познакомились, - рассказала Диана в беседе с корреспондентом «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Видеорецепты ребят будоражат пользователей сети своей атмосферой и колоритом. Так, Абдулла в снежном лесу разжигает костер, жарит сочные котлеты, разводит соус, чтобы приготовить бургеры. Жарит на огне говячью печень с овощами, радует друзей блюдами из морепродуктов:

Встречают рассвет, заваривают из собранных в горах Пятигорска трав чай и из обычных продуктов мастерят несколько блюд из разных кухонь мира

Встречают рассвет, заваривают из собранных в горах Пятигорска трав чай и из обычных продуктов мастерят несколько блюд из разных кухонь мира

- Мы никогда не договариваемся, что будем готовить на сегодня, все выходит спонтанно. Абдулла использует много специй на своей «кухне под открытым небом». Он удивляется, что в России люди бояться разнообразия приправ. Наверное, поэтому еда здесь по сравнению с восточной кухней такая пресная. Мы любим хумус. Причем, Адбулла готовит каждый раз по-разному. Вообще, еда должна быть визуально вкусной. Я люблю покупать красивые тарелки, например, с этническим орнаментом. А Абдулла – деревянную утварь. Если блюдо красивое – то будет вкусно вдвойне. Иногда мы выезжаем в соседние республики, чтобы попробовать вкусные новинки от местных кулинаров. Например, мы недавно готовили бургеры на костре. Тащились через Пятигорск со сковородкой, вязанкой дров и еще целой кучей барахла. Пропахли дымом, так, что неделю будет выветриваться, ноги замерзли, но вкус этих бургеров непередаваемый, получилось очень вкусно. Будем летом делать вкусные выезды с готовкой еды на природе.

Фото: личная страница героя публикации в сети

Фото: личная страница героя публикации в сети

Путешественники превращают из приготовления обычного завтрака на природе целое шоу. Встречают рассвет, заваривают из собранных в горах Пятигорска трав чай и из обычных продуктов мастерят несколько блюд из разных кухонь мира.

- Часто приходиться убирать мусор после чужих посиделок в лесу. Мы с уважением относимся к природе: используем только мертвые, сломанные ветви, а костер делаем в небольшом углублении, чтобы потом закопать следы нашего присутствия. Обязательно после каждого отдыха убираем мусор за собой и за другими тоже.

У друзей-путешественников есть важное условие, создавать праздник не только для себя, но и для окружающих:

- Когда мы устаем от повседневной суеты, берем гамаки и идем вещать их на открытом воздухе. В Пятигорске часто к нам подходят родители с детьми и просят разрешения, чтобы их малыши тоже повалялись в гамаках. Конечно, мы этому только рады.

Фото: личная страница героя публикации в сети

Фото: личная страница героя публикации в сети

А еще Абдулла устраивает пикники для друзей где-нибудь в горах: виртуозно играет на аккордеоне, готовит блюда на костре, а потом все вместе идем встречать закаты с кружками ароматного и горячего чая. Северный Кавказ – настолько уникальный уголок мира, что не хватит и 10 лет, чтобы объездить каждый его аул и попробовать блюда гостеприимных жителей.

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