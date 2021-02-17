В четырех регионах России задержали боевиков, планировавших теракты на Северном Кавказе

Боевиков обнаружили, в том числе в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия стала одним из четырех регионов России, где ночью прошли задержания исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе. Силовики провели операцию в Крыму, на Кубани и в Ростовской области. Везде из названных субъектов сотрудники ФСБ взяли боевиков уже с приготовленным для диверсий оружием: поясом смерти, самодельными бомбами, пулеметом и автоматом. Появились кадры с места событий:

Из ролика видим, что силовики действовали предельно осторожно, чтобы не пострадали соседи. Боевиков задержали в квартире многоэтажного дома, штурмуя ее с улицы через окно, в богатом частном доме и в лесу. С оружием нашли и экстремистскую литературу, проповедующую идею о создании единого исламского государства. Всего по подозрению в организации и участии в деятельности экстремистской организации задержали 19 радикалов, из них 10 - арестованы.

По оперативной информации из силовых структур, задержанные являются членами запрещенной в России группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра», которая стремится создать на Кавказе халифат.