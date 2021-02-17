Стал известен противник Аслана Карацева в полуфинале Australian Open

Игрок из Сербии, ставший соперником, раньше никогда не видел выступлений Аслана. Фото: соцсети героев публикации

Определился соперник 27-летнего Аслана Карацева, пробившегося в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Australian Open — это один из четырех турниров «Большого шлема», в котором участвуют сильнейшие игроки. Аслан же 10 лет играл на уровне челленджеров, то есть хороших среднячков, ни разу не попадая на серьезные соревнования. Он стал первым в истории открытых чемпионатов, кто дебютантом сумел выйти в полуфинал.

Еще более невероятно звучит новость о том, что Карацаев — лишь 114-я ракетка мира в начале чемпионата, а теперь игрок из топ-4, померится силами с Новаком Джоковичем — он первая ракетка планеты! Серб одержал победу в четверть финале над Александром Зверевым, играющим за Германию.

Джокович уже признался, что до Australian Open ни разу не видел игры Аслана. Теперь же считает, что он «необычайно физически сильный соперник».

- Он из русской школы тенниса, а там у них всегда замечательно ставят бэкхэнд, - сказал Новак о Карацеве. - Хорошо подает и очень мотивирован. Ему нечего терять.

Встреча Карацева и Джоковича пройдет в четверг, 18 февраля. Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

Кстати, в полуфинале мужской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису участвуют двое из России. Кроме Карацева, сыграет Даниил Медведев.

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