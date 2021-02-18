В Чечне микроавтобус с пассажирами сорвался в пропасть, погибла женщина

В Веденском районе Чечни микроавтобус сорвался с горной дороги в пропасть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Веденском районе Чечни в пропасть сорвался микроавтобус «Газель» с пассажирами. Причиной ДТП стали обильные снегопады. Одна женщина погибла на месте, еще две – пострадали.

ДТП произошло на дороге «Ведено – Дарго». В условиях снегопада и плохой видимости водитель не смог справиться с управлением, микроавтобус съехал с дороги и сорвался в обрыв.

62-летняя пассажирка не пережила падения автомобиля, скончавшись на месте аварии. Еще две пострадавшие срочно госпитализированы в Веденскую районную больницу.