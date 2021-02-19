«А горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил. А ты змея пустила яд, любовный яд»: вот уже два месяца как эта песня раздается почти из каждой легковушки, из каждой маршрутки, и причем, почти в каждом уголке России.Но, мало, кто знает, что ее исполнитель родом из Карачаево-Черкесии, который проживает в Ставрополе. И съемки клипа также проходили в центре Ставрополя.Судя по комментариям в соцсети, ее героиня получила не меньше «лавров», нежели сам исполнитель. Но об этом позже.Вернемся к персоне артиста: зовут его Султан Лагучев. Как выясняла «Комсомолка», у себя на малой родине парень известен уже давно. Этнический абазин Султан вот уже несколько лет выступает в Карачаево-Черкесской Республике на различных праздниках.Видимо, этого музыканту стало мало, и он решил начать полноценную сольную карьеру. В этом ему помог другой местный исполнитель – Ислам Итляшев.Кстати, два года назад он тоже умудрился взорвать сеть своим клипом: «Салам алейкум, братья».Султану Лагучева 25 февраля 2021 года исполнится 26 лет. На сегодняшнии день его хит «А горький вкус твоей любви» - на первых местах во всех музыкальных чартах.Так, песня сначала вошла в топ-30 Яндекс.Музыки и в плейлист «Топ-100 Россия» от Apple Music, заняв в нем 27-ю строчку.Кроме того, трек надолго оккупировал первое место чарта «ВКонтакте», легко обойдя такие крутые новинки, как «Ратата» Konfuz’а и «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко. И все же, многим слушателям непонятно, чем она песня так завлекла слух слушателей:Не говори мне ничего И дай минуту мне подумать Я пью шотландское вино Пытаюсь мыслями запутать Не говори мне о любви Которой нету в твоем сердце И не зови меня своим Ты перешла мои границы, - начинается с этих слов песня.Но, как уже было сказано ранее, многие пользователи сети бросились обсуждать не слова песни, не сюжет клипа, а ее героиню. А если быть точнее, ее губы:- Ни фига у нее (у героини клипа) шлепанцы вместо губ;- Хотела доколоть губы, посмотрела клип – передумала;- Эта змея по ходу сама себе губы закусала;Змеей называет девушку и сам исполнитель, причем, в начале клипа – он держит в руках телефон, где на мониторе видно, что вместо имени «возлюбленной» стоит значок «змея». Из эпитетов, которые Султан описывает несостоявшуюся любовь, активно фигурирует «дура»:Ты уходи, ты уходи Мне не нужна такая дура И за слова мои прости Ведь такова твоя натураНа 19 февраля 2021 года этот клип успели посмотреть 10,180,557 пользователей интернета. В своем Инстаграме Султан активно публикует отрывки своих выступлений в барах, клубах, где исполняет нашумевшую песню.Молодого абазина «атакуют» девушки, женщины, парни, которые, по всей видимости, подражая Султану, танцуют в кепках в клубах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что стало с исполнителем хита нулевых «Черные глаза, вспоминаю — умираю»Айдамир Мугу написал эту песню для родни, чтобы спеть на семейном празднике (подробнее)