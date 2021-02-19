Самый молодой из старых: как наказали дагестанца, ставшего пенсионером в 28 лет

В августе 2019 года 28-летний чиновник Муслим М. из Дагестана, замглавы села Кулецма, стал самым молодым пенсионером в России, получившим выплаты по старости. Это только внешне Муслиму было 28, а по паспорту 62! А по трудовой он работал в колхозе аж с 1985 года - за четыре года до фактического рождения.- В 18 году забыл вынуть паспорт из вещей и постирал его. Паспорт испортился, пришел его поменять. Через 20 дней поменяли. Я домой пришел, ни на что не обратил внимание. А потом посмотрел, а там год рождения поменялся. Ну и купил трудовую книжку через знакомых. Ну, вы понимаете, как это бывает, - откровенничал Муслим в беседе с корреспондентом \\"КП\\".По трудовой парень 11 лет работал водителем. В ПФР сомневались, что такие моложавые старики бывают, но все-таки приняли документы. И стал Муслим ежемесячно получать по 9 тысяч рублей. За полтора года везучему чиновнику набежало 155 тысяч.- Если честно, не верил до конца, но получилось! Даже структуры и органы удивлялись, как у меня это вышло. Говорили, что люди, которые реально болеют, не могут оформить пенсию, а я смог! - поражался наш собеседник.Только в июле 2019 года чиновнику стало совестно, и он вернул деньги. Все до копейки. Правда, этого оказалось мало - за обман пришлось отвечать перед законом. Против Муслима завели уголовное дело по трем статьям - «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». Но к октябрю дело переквалифицировали. Осталась только статья \\"Мошенничество при получении выплат\\". Максимальное наказание - 4 года тюрьмы, но парень отделался штрафом.- Мировой суд Левашинского района признал его вину и оштрафовал на 15 тысяч рублей, - сообщили \\"КП\\" в Минюсте Республики Дагестан.Мы обратились за комментарием к самому Муслиму:- И что тебе надо? А что, ты так переживал за меня? Все хорошо закончилось. Не хочу я об этом говорить, и тебе зачем это - не могу понять?- Для публикации, Муслим. История громкая была. И я хочу в ней поставить точку. Это нужно.- Я не тот Муслим, сюда многие пишут насчёт этого.На этом связь оборвалась.