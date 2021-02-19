В суд передали дело одиозного главаря кавказского бандподполья по прозвищу «Магас»

Обвинение указывало на то, что боевик был правой рукой главаря Доку Умарова, отвечал за финансирование и организацию бандподполья на Северном Кавказе Фото: Олег ЗОЛОТО

Али Тазиев известен в России как один из самых одиозных главарей кавказского бандподполья по прозвищу «Магас». Одних только статей, по которым суд признал его виновным, хватило бы на несколько человек.

Так, на днях СКР России по СКФО завершил расследование уголовного дела против руководителя преступного сообщества. Итак, Али Тазиев обвиняется в организации преступного сообщества, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, убийстве, умышленном повреждении имущества, незаконном обороте оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Известно, что «Магас», он же Али Тазиев вместе с Доку Умаровым в октябре 2007 года создал банду, которой руководил вплоть до июня 2010 года. Напомним, что Умаров - один из лидеров незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе. Его единомышленник Али участвовал в бандитизме, нападал на граждан и организации, а также совершил тяжкие и особо тяжкие преступления.

Так, в Ингушетии Тазиев неоднократно совершил посягательство на жизнь сотрудников МВД по республике, военнослужащих Министерства обороны РФ, убивал жителей села Барсуки Назрановского района Республики Ингушетия.

Ранее за совершение преступлений террористической направленности Тазиев дважды осужден и приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима Фото: архив "КП"

В результате его преступной деятельности 2 человека погибли, 24 - получили различные ранения. Сейчас Тазиев находится под стражей. По громкому уголовному делу признаны потерпевшими 130 сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и их близких родственников.

В отношении потерпевших проведено 36 судебно-медицинских экспертиз. По уголовному делу 8 человек объявлены в федеральный и международный розыски. За совершение этих преступлений с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников банды.

Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью. Сейчас следователи проверяют причастность еще ряда лиц, устанавливаются их роль и действия в составе банды главаря по прозвищу «Магас».

- Уголовное дело в отношении Тазиева с утвержденным заместителем Генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для его рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

Ранее за совершение преступлений террористической направленности Тазиев дважды осужден и приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Напомним, что судебный процесс над бандитом, в послужном списке преступлений, которого покушение на главу Ингушетии в 2009 году, тянулся почти пять месяцев. Следователи допросили несколько сот свидетелей, в том числе и самого Юнус-Бека Евкурова.

Дело преступника насчитало более 300 страниц и 400 томов, чтение приговора потребовало почти целого дня. у здания ростовского гарнизонного суда, где проходил процесс, были введены усиленные меры безопасности

Обвинение указывало на то, что боевик был правой рукой главаря Доку Умарова, отвечал за финансирование и организацию бандподполья на Северном Кавказе.

Сам Тазиев свою вину признавать отказался, заявил, что был среди боевиков, имел при себе пистолет, но преступлений не совершал. Таким образом, одиозный полевой командир заявил, что он - невинная овечка.