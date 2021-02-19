Следователи Ставрополья выясняют обстоятельства смерти девочки, провалившейся под лед

Правоохранители устанавливают данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем лицах Фото: Борис КОКУРИН

На Ставрополье следователи начали выяснять обстоятельства страшной трагедии в Буденновском округе, где под лед водоема провалились две девочки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент произошел 19 февраля 2021 года. В Следком по Буденновскому округу поступило сообщение об утоплении в озере Буйвола Буденновского округа 11-летней девочки.

Выяснилось, что школьница провалилась под лед в воду, гуляя вместе со своей подругой. Вторую девочку спасатели извлекли из воды в бессознательном состоянии. Она сейчас находится в реанимацию районной больницы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев, уже назначили судебные экспертизы.

Правоохранители устанавливают данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем лицах. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее «КП-Северный Кавказ» удалось выяснить, что по берегам озера Буйвола в Буденновском округе установлены знаки, предупреждающие об опасности нахождения на льду. Один из них расположен на месте, где девочки вышли на поверхность водоема.

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