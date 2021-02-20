В Ставропольском крае грузовик снес машину ДПС с двумя полицейскими

Удар был очень неожиданным
На Ставрополье грузовик «Renault Magnum» потерял сцепление с дорогой и сбил патрульную машину с сотрудниками ДПС, стоявшую на обочине. Удар оказался очень мощным и неожиданным.
Видим, что в момент столкновения полицейские беседовали с девушкой:
- Скажите, пожалуйста, чья это машина? – спрашивает инспектор.
- Моя.
- В вашей собственности? – интересуется другой сотрудник.
- Да, - отвечает девушка.
- Она на вас не зарегистрирована…, - продолжает полицейский.
И не успевает договорить, потому что двигающийся сзади грузовик на полной скорости таранит их служебную машину.
Служебная машина после столкновения с грузовиком
Невероятно, но все целы. Из раскуроченного авто инспекторы выбрались сами. Девушка тоже не пострадала. Грузовик задел ее автомобиль «Nissan» по инерции и только потом, врезавшись в дорожный отбойник, остановился.
Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления ГИБДД, все произошло 19 февраля на 238-м километре трассы «Кавказ». Оба сотрудника получают амбулаторное лечение.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Следователи проводят проверку.
- Установлено, что двое полицейских остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля, - рассказали в следственном комитете Ставропольского края. - Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.