В Ставропольском крае грузовик снес машину ДПС с двумя полицейскими

Удар был очень неожиданным

На Ставрополье грузовик «Renault Magnum» потерял сцепление с дорогой и сбил патрульную машину с сотрудниками ДПС, стоявшую на обочине. Удар оказался очень мощным и неожиданным.

Видим, что в момент столкновения полицейские беседовали с девушкой:

- Скажите, пожалуйста, чья это машина? – спрашивает инспектор.

- Моя.

- В вашей собственности? – интересуется другой сотрудник.

- Да, - отвечает девушка.

- Она на вас не зарегистрирована…, - продолжает полицейский.

И не успевает договорить, потому что двигающийся сзади грузовик на полной скорости таранит их служебную машину.

Служебная машина после столкновения с грузовиком

Невероятно, но все целы. Из раскуроченного авто инспекторы выбрались сами. Девушка тоже не пострадала. Грузовик задел ее автомобиль «Nissan» по инерции и только потом, врезавшись в дорожный отбойник, остановился.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления ГИБДД, все произошло 19 февраля на 238-м километре трассы «Кавказ». Оба сотрудника получают амбулаторное лечение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следователи проводят проверку.

- Установлено, что двое полицейских остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля, - рассказали в следственном комитете Ставропольского края. - Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.