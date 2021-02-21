На днях, на озере Буйвола Буденновска Буденновского округа Ставрополья произошел несчастный случай, который до сих пор обсуждают в сети.Вечером, 19 февраля, две школьницы решили после занятий пойти домой по замершей глади озера.Местами лед оказался непрочным, девочки провалившись, оказались в воде. Одним из первых, кто бросился на помощь к попавшим в беду школьницам, стал 28-летний житель села Стародубского Артем Капрелов.- В голове была одна мысль, что надо спасти, - рассказывает журналистам окружного телевидения герой сегодняшнего дня.- Мы с приятелем прогуливались в тот вечер на Буйволе, услышали детские крики. Кричала девочка, она находилась приблизительно в 250-300 метрах от нас. Я сразу побежал к ней. Лед трещал. Первый раз сам провалился под лед. Девочка, честно говоря, молодец. Она не растерялась, очень спокойно себя вела. Я ей закинул свою куртку и начал говорить, что делать дальше, чтобы скорее оттуда выбраться. Она достаточно долгое время к этому моменту находилась в воде, силы были на исходе. Я схватил ее руку и тянул к себе. Лед проваливался, я уже ног не чувствовал. Потом приехали медики, полицейские, спасатели и стали помогать, вспоминает Артем.Сейчас спасенная школьница в порядке. Она проходит лечение в Краевом центре специализированных видов медицинской помощи №1. Об этом рассказал глава Буденновского муниципального округа Ставропольского края Андрей Соколов.Вторую школьницу, к сожалению, спасти не удалось. Девочке было 11 лет. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родителям школьницы.Глава региона поручил всем главам территорий Ставрополья взять на особый контроль профилактику происшествий на льду.Владимиров подчеркнул, чтобы не доходило до беды, надо работать с родителями и детьми, устанавливать предупреждающие знаки и патрулировать территорию у водоемов зимой. В том числе, привлекая казачьи дружины. Соответствующие вводные получат все муниципальные администрации.- Парень – молодец! Совершил настоящий поступок. Он должен быть представлен к краевой награде, – заявил губернатор, говоря про Артема Капрелова.Владимир Владимиров поручил подготовить необходимую документацию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Следователи Ставрополья выясняют обстоятельства смерти девочки, провалившейся под ледПо данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности» (подробнее)