В Каспийске подростков поймали на жестокой игре в \\"подсечку\\".Поначалу детскую шалость перепутали с избиением. Правила игры просты. Три человека, выстроившись в линию, должны поочередно подскакивать. Когда подпрыгивает человек посередине - два других делают ему в воздухе подсечку. Жертва розыгрыша теряет опору и приземляется на что придется. По обыкновению, больше всего страдает голова - игроки не успевают руками прикрыть затылком.Семиклассники из Дагестана повторили трюк с второклашками. Обе жертвы попали в больницу.- В школе ведётся разбирательство. Участники данного инцидента признаются, что сожалеют о случившемся, они понимают, что не должны были допускать в игру второклассников и что данная игра опасна и для них самих тоже, - заявили в Минобрнауки Дагестана.Известно, что один второклассник получил сотрясение и повредил коленный сустав, а другой - сломал бедро.Ситуацию прокомментировала уполномоченная при главе РД по правам ребенка Марина Ежова.- Целый день мне не дает покоя мысль, как мы воспитываем из наших детей бешеных собак, готовых растерзать любого, попавшегося на пути. Особенно слабого. Наши инстаграммы лопаются от фотографий с детских мероприятий, где учат только хорошему: от любви к матери до патриотизма. Я не говорю уже про поголовную религиозность, которая, как нас убеждают, создает высокодуховное и нравственное общество. Так что же заставляет наших детей сбиваться в стаи и вести себя как бешеные животные? Именно бешеные, потому что здоровая особь не уничтожает свой же вид. Даже в дикой природе. Может, дело в том, что в качестве кумиров мы предложили своим детям драчунов? Самых лучших на планете, но тех, кто профессионально бьет людей. А может, дети повторяют семейный сценарий? - написала Ежова.Позиция женщины возмутила общественность Дагестана. Пользователи считали, что омбудсмен \\"принижает традиционные, семейные и религиозные ценности Дагестана\\". Заступались и за спортивные достижения республики: под постом ни один раз отмечали Хабиба Нурмагомедова. Местные блогеры требовали Сергея Меликова проверить Ежову на соответствие требованиям.Все зашло настолько далеко, что омбудсмену пришлось удалить пост. И написать другой.- Какой вывод можно сделать, проанализировав комментарии об избиении детей? Во-первых, избивать детей - нормально, это всего лишь игра. В 90-е было ещё хуже, вообще убивали. Во-вторых, во всем, включая это событие, виноваты чиновники просто потому, что они чиновники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Синие киты опять приплыли»: Кто и зачем снова играет с нашими детьми в группах смертиПодростковые группы смерти возникли вновь. Дистанционка, карантин, дети сидят день и ночь в интернете - все это стало почвой для возрождения опасных игр с жизнью [подробности]