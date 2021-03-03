«Замуж за мертвеца»: жительница Дагестана решила стать женой покойника ради субсидии на жилье

Уголовным делом обернулась выдача подложного документа для работницы ЗАГСа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Дагестане местная жительница «согласилась» выйти замуж за покойного ветерана Великой Отечественной войны, чтобы получить субсидию в 900 тысяч рублей.

Следственными органами Республики Дагестан расследуется дело о служебном подлоге. В качестве подозреваемой по делу проходит экс-глава ЗАГСа Шамильского района.

Следствию удалось выяснить, что в 2014 году местная жительница попросила помочь ей оформить официально отношения с участником Великой Отечественной войны. Фактически парой они никогда не были, но это не помешало начальнице ЗАГСа выдать знакомой свидетельство о браке.

С подложным документом «новобрачная» обратилась за субсидией, которая предоставляется в рамках реализации Программы предоставления безвозмездной субсидии на приобретение жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий членам семей умерших участников Великой Отечественной войны. В итоге женщина получила 900 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды.

- Незаконными действиями подозреваемой существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

Следственные органы работают над закреплением доказательственной базы.

КСТАТИ

Дагестанские следователи расследуют дело о выдаче липовых паспортов трем местным жителям, которые решили «постареть», чтобы пораньше уйти на заслуженный отдых и получать пенсионные выплаты. За подобного рода услугу лава районного отдела УФМС по Дагестану получал от 80 до 200 тысяч рублей.